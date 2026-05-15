Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tìm thấy cuốn sổ tay còn nguyên vẹn từ thời Trung cổ ở Đức

Các nhà khảo cổ học ở Đức tìm thấy một cuốn sổ tay còn nguyên vẹn từ thời Trung cổ trước khi xây dựng tòa nhà hành chính thành phố mới tại Paderborn.

Tâm Anh (TH)

Theo một tuyên bố từ Hiệp hội Khu vực Westphalia-Lippe, cuốn sổ tay có niên đại từ thế kỷ 13 hoặc 14 được tìm thấy khi các chuyên gia tiến hành dự án khảo cổ trước khi xây dựng tòa nhà hành chính thành phố mới ở Paderborn, Đức. Dự án được triển khai từ năm 2024 và các nhà khảo cổ đã phát hiện 5 nhà vệ sinh.

Được niêm phong kín, các nhà vệ sinh này kéo dài xuống lòng đất đá vôi của một mỏ đá cũ có từ thế kỷ 11. Cuốn sổ tay, được nhà bảo tồn Susanne Bretzel phát hiện, thoạt nhìn trông "khá bình thường". Nó được bọc trong "một cục đất ẩm ướt". Các nhà khảo cổ không nhận ra đó là một cuốn sổ tay cho đến khi nó được làm sạch đất, bụi bẩn.

Giới chuyên gia vô cùng vui mừng khi nhận ra đó là cuốn sổ tay cổ xưa, quý hiếm có bìa da, được đựng trong một chiếc hộp da nhỏ. Môi trường kín khí của nhà vệ sinh đã giúp bảo quản hiện vật trong suốt nhiều thế kỷ. Vì vậy, ngay cả khi nằm dưới lòng đất hơn 700 năm, cuốn sổ tay vẫn gần như còn nguyên vẹn. Các nhà khảo cổ thậm chí còn có thể đọc được một vài từ trong cuốn sổ.

hanh-3.png
Cuốn sổ tay thời Trung cổ được tìm thấy ở Đức với các trang viết bằng chữ Latinh. Ảnh: LWL Archaeology for Westphalia/E. Daood.

Các nhà nghiên cứu cho hay cuốn sổ rộng 7,6 cm, dài 10,1 cm và gồm 10 trang. Nó được đóng bằng bìa da dập nổi hình hoa huệ, cho thấy cuốn sổ là thứ quý giá. Bởi lẽ, hoa huệ tượng trưng cho “sự thuần khiết, quyền lực hoàng gia và ân huệ thần thánh” trong thời Trung cổ.

Trang đầu và trang cuối của cuốn sổ chỉ có một mặt phủ sáp, trong khi các trang khác được in hai mặt. Văn bản được viết bằng sáp (có thể bằng bút làm bằng kim loại, xương hoặc ngà voi) theo hai hướng, tùy thuộc vào cách cầm sách. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ tin rằng cuốn sách này chỉ được sử dụng bởi một người.

Các trang của cuốn sổ tay được viết bằng chữ Latinh. Điều này cho thấy nó có niên đại từ thế kỷ 13 hoặc 14 và chủ nhân của cuốn sổ có thể thuộc tầng lớp thượng lưu, có lẽ là một thương nhân.

Mặc dù một số từ trong cuốn sổ có thể nhìn thấy rõ nhưng nhiều từ đã bị mờ nên cần được nghiên cứu tỉ mỉ hơn để có thể giải mã toàn bộ nội dung viết trong các trang.

Ngoài cuốn sổ tay, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều hiện vật khác tại địa điểm này bao gồm: những chiếc thùng, một con dao, mảnh lụa có thể đã được dùng làm giấy vệ sinh, đồ gốm... Họ hy vọng việc nghiên cứu những hiện vật này có thể giúp có thêm thông tin về những người từng sống tại đây cũng như giúp xác định danh tính chủ nhân của cuốn sổ tay thời Trung cổ.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
#Sổ tay thời Trung cổ #khảo cổ #hiện vật #công trình cổ xưa

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn ngôi làng thời Trung cổ bị lãng quên ở Anh

Nằm ở Yorkshire, Anh, Wharram Percy là ngôi làng thời Trung cổ từng phát triển thịnh vượng trước khi bị bỏ hoang vào những năm 1500.

Ngôi làng Wharram Percy nằm ở vị trí khá hẻo lánh tại Yorkshire, Anh. Nơi đây từng phát triển mạnh trong giai đoạn từ thế kỷ 12 - 14. Vào thời kỳ đỉnh cao, dân số ở Wharram Percy là khoảng 200 người với khoảng 40 ngôi nhà nằm rải rác trên sườn đồi đá vôi.

Nhiều thành viên trong gia đình Bá tước Percy sống tại làng Wharram Percy trong suốt nhiều năm. Đến những năm 1500, ngôi làng bị bỏ hoang và dần rơi vào quên lãng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thế giới Trung cổ 'đóng băng' trong thung lũng giữa lòng châu Âu

Ẩn mình giữa dãy Pyrenees hùng vĩ, có một thung lũng gần như nguyên vẹn qua hàng thế kỷ, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện bền bỉ.

Thung lũng Madriu-Perafita-Claror, nằm ở quốc gia nhỏ bé Andorra, là một trong những cảnh quan hiếm hoi ở châu Âu vẫn giữ được gần như nguyên trạng từ thời Trung cổ. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2004, nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn bởi giá trị văn hóa lâu đời, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người và môi trường núi cao.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng nhà thờ Trung cổ đẹp đến mức khiến cả thế giới kinh ngạc

Nằm giữa lòng nước Đức cổ kính, nhà thờ chính tòa Naumburg nổi bật như một kiệt tác kiến trúc Trung cổ với giá trị nghệ thuật và lịch sử đặc biệt.

Kiệt tác kiến trúc Romanesque và Gothic. Kiến trúc của nhà thờ chính tòa Naumburg là sự kết hợp hài hòa giữa hai phong cách Roman và Gothic, phản ánh sự chuyển tiếp kiến trúc châu Âu thế kỷ 13. Ảnh: Pinterest.
Kiệt tác kiến trúc Romanesque và Gothic. Kiến trúc của nhà thờ chính tòa Naumburg là sự kết hợp hài hòa giữa hai phong cách Roman và Gothic, phản ánh sự chuyển tiếp kiến trúc châu Âu thế kỷ 13. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng trong nhiều giai đoạn. Nhà thờ được xây dựng và mở rộng qua nhiều thế kỷ, phản ánh sự thay đổi về kỹ thuật và phong cách kiến trúc. Ảnh: naumburger-dom.de.
Xây dựng trong nhiều giai đoạn. Nhà thờ được xây dựng và mở rộng qua nhiều thế kỷ, phản ánh sự thay đổi về kỹ thuật và phong cách kiến trúc. Ảnh: naumburger-dom.de.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.