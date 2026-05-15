Kho tri thức

Lạc lối trong thế giới ngầm khổng lồ mát lạnh ẩn dưới sa mạc nước Mỹ

Ẩn dưới sa mạc khô cằn ở bang New Mexico của Mỹ là một thế giới hang động khổng lồ nơi đá, bóng tối và thời gian tạo nên cảnh tượng siêu thực.

T.B (tổng hợp)

Vườn quốc gia Carlsbad Caverns là một trong những hệ thống hang động nổi tiếng và kỳ vĩ nhất thế giới. Nằm giữa vùng sa mạc phía nam bang New Mexico, nơi đây trông khá bình thường từ mặt đất: những dãy đồi đá khô nóng và cây bụi thưa thớt. Nhưng bên dưới lớp đá ấy là hơn 100 hang động ẩn sâu như một “thành phố ngầm” khổng lồ được thiên nhiên xây dựng suốt hàng triệu năm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trái tim của khu vực này là “Big Room” — căn phòng hang động tự nhiên lớn nhất Bắc Mỹ. Không gian bên trong rộng đến mức có thể chứa nhiều sân bóng đá cùng lúc. Trần hang cao vút phủ kín vô số thạch nhũ, măng đá và các cột đá kỳ dị với hình dạng giống rèm sân khấu, thác nước đông cứng hay những tòa lâu đài cổ tích.

Ảnh: NPS.

Điều khiến Carlsbad Caverns đặc biệt hơn nhiều hang động khác là cách nó hình thành. Phần lớn hang đá vôi trên thế giới được tạo bởi nước mưa hòa tan đá theo thời gian. Nhưng tại đây, các nhà khoa học cho rằng axit sulfuric sinh ra từ khí hydro sulfide dưới lòng đất mới là “kiến trúc sư” chính. Quá trình hóa học ấy đã ăn mòn đá vôi và tạo nên những khoang hang khổng lồ hiếm thấy.

Bước xuống hang, du khách có cảm giác như đi vào một thế giới khác. Nhiệt độ mát lạnh gần như ổn định quanh năm, âm thanh vang vọng trong bóng tối và những khối đá dị dạng khiến nơi đây giống bối cảnh phim khoa học viễn tưởng. Một số khu vực còn mang những cái tên đầy trí tưởng tượng như “Đại sảnh của những người khổng lồ” (Hall of Giants), “Đền thờ Mặt trời" (Temple of the Sun) hay “Hố Không đáy" (Bottomless Pit).

Ảnh: NPS.

Nhưng cảnh tượng nổi tiếng nhất ở Carlsbad có lẽ lại diễn ra vào lúc hoàng hôn phía ngoài cửa hang. Mỗi tối mùa hè, hàng trăm nghìn con dơi không đuôi Mexico bay ra khỏi hang thành những cột xoáy đen khổng lồ trên bầu trời. Dòng dơi cuộn xoáy liên tục suốt hàng chục phút, tạo nên một trong những màn trình diễn thiên nhiên ngoạn mục nhất nước Mỹ.

Từ lâu trước khi trở thành công viên quốc gia, khu hang động này đã được người bản địa biết đến. Sau đó, các nhà thám hiểm đầu thế kỷ 20 bắt đầu đưa thế giới chú ý đến Carlsbad bằng những bức ảnh và chuyến khảo sát đầy nguy hiểm. Ngày nay, nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị địa chất và vẻ đẹp siêu thực hiếm có.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Kho tri thức

Thành phố hình chiếc máy bay được UNESCO công nhận Di sản thế giới

Được xây dựng gần như từ con số không giữa cao nguyên khô cằn, Brasília là giấc mơ hiện đại hóa táo bạo biến thành hiện thực bằng bê tông và kính.

Nằm giữa vùng cao nguyên rộng lớn của Brazil, Brasília được khánh thành năm 1960 nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các thành phố ven biển như Rio de Janeiro. Điều khiến nơi đây nổi bật không chỉ là vai trò chính trị mà còn là thiết kế đô thị mang tính cách mạng, giúp thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987.

Kho tri thức

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

Kho tri thức

“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

kham1.jpg
Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.
Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

