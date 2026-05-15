Phát hiện đường hầm dung nham khổng lồ dưới bề mặt sao Kim

Sau khi phân tích lại dữ liệu từ sứ mệnh Magellan của NASA hơn 30 năm trước, các nhà khoa học đã phát hiện ra một đường hầm dung nham khổng lồ có thể được hình thành do hoạt động núi lửa bên dưới bề mặt sao Kim. Nếu được xác nhận, đây là lần thứ hai các ống dung nham được báo cáo trên sao Kim, cung cấp bằng chứng mới cho thấy sao Kim không phải là một "hành tinh chết về mặt địa chất".

Nghiên cứu này được thực hiện với sự hợp tác của Lorenzo Bruzzone, một chuyên gia đến từ Đại học Trento ở Ý. Ông chỉ ra rằng trước đây, sự hiểu biết của con người về sao Kim vô cùng hạn chế, chủ yếu là do sao Kim bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc trong nhiều năm, khiến việc quan sát trực tiếp bề mặt và cấu trúc dưới bề mặt bằng các phương pháp quang học trở nên bất khả thi.

Từ năm 1990 đến năm 1992, tàu vũ trụ Magellan của NASA đã sử dụng hệ thống radar của mình để lập bản đồ quy mô lớn bề mặt sao Kim. Bằng cách phát sóng vô tuyến và thu nhận tín hiệu phản xạ, các nhà khoa học đã tạo ra được bản đồ địa hình độ phân giải cao, vẫn là dữ liệu quan trọng để nghiên cứu địa chất của sao Kim.

Các phân tích trước đây đã chỉ ra rằng, bề mặt sao Kim được bao phủ bởi các miệng hố dài và hẹp hoặc các khu vực sụp đổ, một số kéo dài hàng chục hoặc thậm chí hàng nghìn kilômét, được cho là hình thành do sự sụp đổ của các kênh dung nham ngầm. Nhóm nghiên cứu mới tập trung hơn nữa vào các cấu trúc sụp đổ cục bộ, có thể dẫn đến các khoang ngầm.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất là khu vực bị sụp đổ ở phía tây của Nyx Mons, một trong khoảng 1.600 ngọn núi lửa lớn trên sao Kim. Các mẫu phản xạ radar trong khu vực này rất giống với các mẫu sụp đổ mái ống dung nham đã biết trên Mặt Trăng và sao Hỏa, cho thấy khả năng tồn tại các đường hầm ngầm rỗng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, đường hầm ngầm này có thể kéo dài hàng chục kilômét, nhưng cho đến nay chỉ một phần cấu trúc của nó được xác nhận. Chiều dài, hình dạng và độ ổn định hoàn chỉnh của nó vẫn cần được kiểm chứng bằng các công cụ quan sát thế hệ mới.

Bruzzone tuyên bố rằng, phát hiện này đặc biệt quan trọng vì nó lần đầu tiên cung cấp những manh mối quan sát thực tế về hoạt động núi lửa dưới lòng đất của sao Kim, điều mà từ lâu chỉ tồn tại trên lý thuyết.