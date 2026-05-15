Phát hiện đường hầm dung nham khổng lồ dưới bề mặt sao Kim

Các nhà khoa học nghi ngờ sao Kim có thể chứa một "đường hầm núi lửa khổng lồ dưới lòng đất".

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Sau khi phân tích lại dữ liệu từ sứ mệnh Magellan của NASA hơn 30 năm trước, các nhà khoa học đã phát hiện ra một đường hầm dung nham khổng lồ có thể được hình thành do hoạt động núi lửa bên dưới bề mặt sao Kim. Nếu được xác nhận, đây là lần thứ hai các ống dung nham được báo cáo trên sao Kim, cung cấp bằng chứng mới cho thấy sao Kim không phải là một "hành tinh chết về mặt địa chất".

Ảnh: @Sohu.

Nghiên cứu này được thực hiện với sự hợp tác của Lorenzo Bruzzone, một chuyên gia đến từ Đại học Trento ở Ý. Ông chỉ ra rằng trước đây, sự hiểu biết của con người về sao Kim vô cùng hạn chế, chủ yếu là do sao Kim bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc trong nhiều năm, khiến việc quan sát trực tiếp bề mặt và cấu trúc dưới bề mặt bằng các phương pháp quang học trở nên bất khả thi.

Từ năm 1990 đến năm 1992, tàu vũ trụ Magellan của NASA đã sử dụng hệ thống radar của mình để lập bản đồ quy mô lớn bề mặt sao Kim. Bằng cách phát sóng vô tuyến và thu nhận tín hiệu phản xạ, các nhà khoa học đã tạo ra được bản đồ địa hình độ phân giải cao, vẫn là dữ liệu quan trọng để nghiên cứu địa chất của sao Kim.

Ảnh: @Sohu.

Các phân tích trước đây đã chỉ ra rằng, bề mặt sao Kim được bao phủ bởi các miệng hố dài và hẹp hoặc các khu vực sụp đổ, một số kéo dài hàng chục hoặc thậm chí hàng nghìn kilômét, được cho là hình thành do sự sụp đổ của các kênh dung nham ngầm. Nhóm nghiên cứu mới tập trung hơn nữa vào các cấu trúc sụp đổ cục bộ, có thể dẫn đến các khoang ngầm.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất là khu vực bị sụp đổ ở phía tây của Nyx Mons, một trong khoảng 1.600 ngọn núi lửa lớn trên sao Kim. Các mẫu phản xạ radar trong khu vực này rất giống với các mẫu sụp đổ mái ống dung nham đã biết trên Mặt Trăng và sao Hỏa, cho thấy khả năng tồn tại các đường hầm ngầm rỗng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, đường hầm ngầm này có thể kéo dài hàng chục kilômét, nhưng cho đến nay chỉ một phần cấu trúc của nó được xác nhận. Chiều dài, hình dạng và độ ổn định hoàn chỉnh của nó vẫn cần được kiểm chứng bằng các công cụ quan sát thế hệ mới.

Bruzzone tuyên bố rằng, phát hiện này đặc biệt quan trọng vì nó lần đầu tiên cung cấp những manh mối quan sát thực tế về hoạt động núi lửa dưới lòng đất của sao Kim, điều mà từ lâu chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Truy tìm nguồn gốc các kim loại quý trong vũ trụ

Từ việc quan sát hai sao neutron va chạm và giải phóng tia gamma, các nhà vật lý thiên văn đang truy tìm nguồn gốc của các kim loại quý trong vũ trụ.

Ở một góc xa xôi của vũ trụ, hai sao neutron- tàn dư siêu đặc của những ngôi sao đang chết- đã va chạm cùng nhau. Sự kiện vũ trụ thảm khốc này đã giải phóng ánh sáng và các hạt, bao gồm cả một luồng tia gamma đột ngột, lan rộng khắp vũ trụ.

Trong một nghiên cứu mới, nhóm các nhà vật lý thiên văn quốc tế đến từ Kính Viễn Vọng Very Large Telescope ở Chile đã kiểm tra tín hiệu tia gamma này. Họ phát hiện ra rằng, vụ va chạm giữa các ngôi sao neutron tạo ra tín hiệu gieo mầm các nguyên tố kim loại vào vũ trụ.

Top hiện tượng thiên văn hứa hẹn bùng nổ bầu trời tháng 5/2026

Theo NASA, tháng 5/2026 là thời điểm lý tưởng để quan sát bầu trời với nhiều hiện tượng thú vị như mưa sao băng, Mặt Trăng giao hội Sao Kim và trăng xanh hiếm gặp.

Tháng 5/2026 mang đến một loạt hiện tượng thiên văn đáng chú ý. Trước hết, vào ngày 1/5, chúng ta có thể chiêm ngưỡng trăng tròn đầu tháng, thường được gọi là "Flower Moon". Tên gọi "Flower Moon" bắt nguồn từ các bộ tộc bản địa Bắc Mỹ, ám chỉ thời điểm các loài hoa nở rộ rực rỡ nhất trong mùa xuân.

Hiện tượng thiên văn thú vị tiếp theo là mưa sao băng Eta Aquarids dự kiến đạt cực đại vào ngày 5–6/5. Đây là trận mưa sao băng hình thành từ các "mảnh bụi" của sao chổi Halley để lại trên quỹ đạo. Khi Trái Đất đi qua "vùng bụi" này, các hạt nhỏ lao vào khí quyển với tốc độ rất cao, cháy sáng và tạo thành những vệt sao băng trên bầu trời.

Kim tự tháp Ai Cập và bí ẩn chưa lời giải trong Kinh thánh

Tại sao Kinh thánh không đề cập đến kim tự tháp Ai Cập dù là kiệt tác kỹ thuật và thời điểm tồn tại rõ ràng? Bí ẩn này vẫn chưa có lời giải.

Trên công trường xây dựng kim tự tháp Ai Cập. (Nguồn: Neville Dear)
Trên công trường xây dựng kim tự tháp Ai Cập. (Nguồn: Neville Dear)

Kinh thánh vốn được các nhà nghiên cứu công nhận là một nguồn sử liệu kể về các sự kiện diễn ra ở Trung Đông và ở một phần châu Âu từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Vậy mà trong Kinh thánh lại không có một dòng nào đề cập đến kim tự tháp Ai Cập cả.

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

