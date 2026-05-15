Bí ẩn những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh khiến chuyên gia 'rối não'

Từ năm 2018, những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, bí ẩn và mạnh mẽ đã được ghi nhận. Giới chuyên gia đã nỗ lực làm sáng tỏ bí ẩn này.

Vào năm 2018, giới khoa học ghi nhận một loại vụ nổ vũ trụ mới gọi là "Hiện tượng quang học thoáng qua xanh, nhanh và sáng chói" (LFBOT). Kể từ đó đến nay, 14 sự kiện tương tự được ghi nhận. Tuy nhiên, nguồn gốc của các vụ nổ khiến các nhà thiên văn "bối rối" mãi chưa tìm ra lời giải.

Mới đây, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi TS Anya Nugent từ Trung tâm Vật lý Thiên văn (CfA) của Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố có thể đã tìm ra nguồn gốc của những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ và bí ẩn.

Các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của LFBOT trong một thời gian khá dài, thậm chí đưa ra nhiều mô hình để giải thích sự tồn tại của những vụ nổ đó.

Những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ trở thành bí ẩn lớn. Ảnh: Earth.com.

Sự quan tâm có lẽ xuất phát từ việc LFBOT phát triển nhanh hơn đáng kể so với các vụ nổ vũ trụ khác, với ánh sáng đạt đỉnh và mờ dần chỉ trong vài ngày. Thêm nữa, LFBOT nổi bật bởi một màu xanh lam mê hoặc trong suốt thời gian tồn tại cho thấy chúng có nhiệt độ cực cao.

Những giả thuyết khác về nguồn gốc tiềm năng của LFBOT được các chuyên gia đưa ra bao gồm sự chết của các ngôi sao khổng lồ trong các vụ nổ siêu tân tinh sụp đổ lõi, các vụ lỗ đen xé sao cực đoan.

Nghiên cứu mới công bố cho thấy LFBOT xuất hiện từ những môi trường rất khác so với những môi trường được tạo ra bởi các sự kiện nói trên. Mô hình mới được nhóm của TS Nugent xây dựng chỉ ra rằng chúng rất có thể là vụ va chạm khủng khiếp giữa một "thây ma" và một ngôi sao Wolf-Rayet.

Sao Wolf-Rayet là một giai đoạn tiến hóa ngắn nhưng cực kỳ mãnh liệt của những ngôi sao có khối lượng rất lớn, xảy ra ngay trước khi ngôi sao phát nổ. Theo kịch bản này, vụ nổ màu xanh lam xảy ra chủ yếu trong các thiên hà có nhiều sao hình thành hơn và có khối lượng nhỏ.

Hai vật thể va chạm là 2 ngôi sao khối lượng lớn, trong đó một ngôi sao hút vật chất của ngôi sao kia, biến "kẻ bị ăn thịt" thành sao Wolf-Rayet. Sau một thời gian, sao Wolf-Rayet khiến ngôi sao ăn thịt "căng bụng", nổ tung trong một sự kiện siêu tân tinh sụp đổ lõi rồi trở thành một lỗ đen hoặc sao neutron. Cuối cùng, "thây ma" này - tức sao neutron hay lỗ đen - nuốt chửng sao Wolf-Rayet và tạo ra LFBOT như chúng ta đã ghi nhận.