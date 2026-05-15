Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí ẩn những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh khiến chuyên gia 'rối não'

Từ năm 2018, những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, bí ẩn và mạnh mẽ đã được ghi nhận. Giới chuyên gia đã nỗ lực làm sáng tỏ bí ẩn này.

Tâm Anh (TH)

Vào năm 2018, giới khoa học ghi nhận một loại vụ nổ vũ trụ mới gọi là "Hiện tượng quang học thoáng qua xanh, nhanh và sáng chói" (LFBOT). Kể từ đó đến nay, 14 sự kiện tương tự được ghi nhận. Tuy nhiên, nguồn gốc của các vụ nổ khiến các nhà thiên văn "bối rối" mãi chưa tìm ra lời giải.

Mới đây, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi TS Anya Nugent từ Trung tâm Vật lý Thiên văn (CfA) của Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố có thể đã tìm ra nguồn gốc của những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ và bí ẩn.

Các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của LFBOT trong một thời gian khá dài, thậm chí đưa ra nhiều mô hình để giải thích sự tồn tại của những vụ nổ đó.

chattt-3.png
Những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ trở thành bí ẩn lớn. Ảnh: Earth.com.

Sự quan tâm có lẽ xuất phát từ việc LFBOT phát triển nhanh hơn đáng kể so với các vụ nổ vũ trụ khác, với ánh sáng đạt đỉnh và mờ dần chỉ trong vài ngày. Thêm nữa, LFBOT nổi bật bởi một màu xanh lam mê hoặc trong suốt thời gian tồn tại cho thấy chúng có nhiệt độ cực cao.

Những giả thuyết khác về nguồn gốc tiềm năng của LFBOT được các chuyên gia đưa ra bao gồm sự chết của các ngôi sao khổng lồ trong các vụ nổ siêu tân tinh sụp đổ lõi, các vụ lỗ đen xé sao cực đoan.

Nghiên cứu mới công bố cho thấy LFBOT xuất hiện từ những môi trường rất khác so với những môi trường được tạo ra bởi các sự kiện nói trên. Mô hình mới được nhóm của TS Nugent xây dựng chỉ ra rằng chúng rất có thể là vụ va chạm khủng khiếp giữa một "thây ma" và một ngôi sao Wolf-Rayet.

Sao Wolf-Rayet là một giai đoạn tiến hóa ngắn nhưng cực kỳ mãnh liệt của những ngôi sao có khối lượng rất lớn, xảy ra ngay trước khi ngôi sao phát nổ. Theo kịch bản này, vụ nổ màu xanh lam xảy ra chủ yếu trong các thiên hà có nhiều sao hình thành hơn và có khối lượng nhỏ.

Hai vật thể va chạm là 2 ngôi sao khối lượng lớn, trong đó một ngôi sao hút vật chất của ngôi sao kia, biến "kẻ bị ăn thịt" thành sao Wolf-Rayet. Sau một thời gian, sao Wolf-Rayet khiến ngôi sao ăn thịt "căng bụng", nổ tung trong một sự kiện siêu tân tinh sụp đổ lõi rồi trở thành một lỗ đen hoặc sao neutron. Cuối cùng, "thây ma" này - tức sao neutron hay lỗ đen - nuốt chửng sao Wolf-Rayet và tạo ra LFBOT như chúng ta đã ghi nhận.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam #vụ nổ bí ẩn #vũ trụ #vụ nổ vũ trụ

Bài liên quan

Kho tri thức

Truy tìm nguồn gốc các kim loại quý trong vũ trụ

Từ việc quan sát hai sao neutron va chạm và giải phóng tia gamma, các nhà vật lý thiên văn đang truy tìm nguồn gốc của các kim loại quý trong vũ trụ.

Ở một góc xa xôi của vũ trụ, hai sao neutron- tàn dư siêu đặc của những ngôi sao đang chết- đã va chạm cùng nhau. Sự kiện vũ trụ thảm khốc này đã giải phóng ánh sáng và các hạt, bao gồm cả một luồng tia gamma đột ngột, lan rộng khắp vũ trụ.

Trong một nghiên cứu mới, nhóm các nhà vật lý thiên văn quốc tế đến từ Kính Viễn Vọng Very Large Telescope ở Chile đã kiểm tra tín hiệu tia gamma này. Họ phát hiện ra rằng, vụ va chạm giữa các ngôi sao neutron tạo ra tín hiệu gieo mầm các nguyên tố kim loại vào vũ trụ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Giả thuyết đáng sợ về việc hơn 800 ngôi sao đã 'tắt' một cách bí ẩn

Chỉ trong vòng nửa thế kỷ, hơn 800 ngôi sao đã "tắt" một cách bí ẩn. Ai đứng sau chuyện này?

Một dự án nghiên cứu quốc tế có tên VASCO sau khi so sánh những bức ảnh cũ từ những năm 1950 với dữ liệu khảo sát bầu trời hiện đại, đã đưa ra một kết luận gây sốc: Trong vòng chưa đầy 70 năm, ít nhất 800 ngôi sao đã biến mất mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

anh-chup-man-hinh-2026-05-11-111129.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngôi sao sụp đổ trực tiếp vào lỗ đen, bỏ qua giai đoạn nổ siêu tân tinh

Các nhà khoa học lần đầu tiên quan sát được một ngôi sao sụp đổ trực tiếp vào một lỗ đen.

Gần đây, Tạp chí Science đã công bố một khám phá thiên văn học đột phá, đó là việc một nhóm nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ California lần đầu tiên đã quan sát đầy đủ một ngôi sao khổng lồ có tên M31-2014-DS1 trong thiên hà Andromeda.

Điều đáng chú ý về ngôi sao này là nó đã sụp đổ trực tiếp vào một lỗ đen mà không trải qua vụ nổ siêu tân tinh, xác minh một mắt xích mới quan trọng trong lý thuyết về sự tiến hóa của các ngôi sao khổng lồ vốn được thiết lập trước đây.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.