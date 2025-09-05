Nhà thầu "quen mặt" trượt gói thầu cấp nước ở Đồng Nai vì năng lực

Công ty Hồng Đăng, một nhà thầu có lịch sử trúng thầu dày đặc, vừa bị loại khỏi gói thầu số 2 trị giá hơn 3,3 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực 01 (Đồng Nai)

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực 01 (Đồng Nai) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 - Xây lắp hạng mục Cấp nước thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa. Điều đáng chú ý, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Đăng, một nhà thầu có lịch sử tham gia và trúng hàng trăm gói thầu, đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa có tổng mức đầu tư lên tới 1.054.531.199.510 đồng, được phê duyệt bởi UBND thành phố Biên Hòa theo quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 05/06/2025. Trong đó, gói thầu số 2 - Xây lắp hạng mục Cấp nước có giá trị mời thầu là 3.392.731.562 đồng, do Ban Quản lý dự án khu vực 01 (Đồng Nai) làm chủ đầu tư.

Theo Biên bản mở thầu ngày 06/08/2025, gói thầu này có sự tham gia của 3 nhà thầu, bao gồm:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Đăng (MST: 0305910691), giá dự thầu 3.271.797.039 đồng.

(MST: 0305910691), giá dự thầu 3.271.797.039 đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Wacom (MST: 0312362090), giá dự thầu 3.390.463.963 đồng.

(MST: 0312362090), giá dự thầu 3.390.463.963 đồng. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng An Phát (MST: 0312398192), giá dự thầu 3.306.730.795 đồng.

Ngày 27/08/2025, ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 01 (Đồng Nai), đã ký Quyết định số 74/QĐ-BQLDAKV01 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Wacom đã trúng thầu với giá 3.271.797.724 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Quyết định số 74/QĐ-BQLDAKV01 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Chi tiết E-HSDT: Vì sao Hồng Đăng và An Phát bị loại?

Báo cáo đánh giá E-HSDT (lần 2) số 011808/BC-KT25 ngày 18/8/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh đã chỉ ra những lý do chi tiết khiến hai nhà thầu còn lại bị loại.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Đăng bị đánh giá "Không Đạt" ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Báo cáo nêu rõ: "Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu có thư tiếp nhận nhu cầu cấp tín dụng... về việc cam kết thu xếp nguồn vốn tín dụng cho nhà thầu số tiền tối đa là 1.018.000.000 đồng... Không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (với giá trị tối thiểu: 1.018.000.000 VND)". Dù đã có văn bản làm rõ E-HSDT vào ngày 15/8/2025, nhà thầu này vẫn bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng An Phát cũng bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Hồ sơ của nhà thầu này bị chỉ ra nhiều điểm chưa đạt, trong đó có vấn đề nghiêm trọng về tính xác thực của tài liệu. Báo cáo đánh giá ghi nhận: "Hợp đồng lao động đính kèm có dấu hiệu cắt ghép mộc dấu và chữ ký" đối với nhân sự chủ chốt. Hơn nữa, các hợp đồng chứng minh kinh nghiệm của nhân sự cũng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về loại, cấp công trình hoặc thiếu tài liệu chứng minh. Nhà thầu này cũng không cung cấp được tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với thiết bị thi công đi thuê sau khi có yêu cầu làm rõ.

"Hệ sinh thái" của Công ty Hồng Đăng ra sao?

Việc Công ty Hồng Đăng bị loại vì năng lực tài chính ở một gói thầu quy mô không quá lớn đặt ra nhiều câu hỏi, bởi đây là một nhà thầu có kinh nghiệm và tần suất hoạt động đấu thầu rất đáng nể.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Đăng (MST: 0305910691) có địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, do bà Trần Thị Châu Giang làm Giám đốc. Dữ liệu thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 184 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 78 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò liên danh) là 220.867.230.268 đồng.

Phân tích sâu hơn cho thấy, Công ty Hồng Đăng có mối quan hệ "quen mặt" với nhiều bên mời thầu, đặc biệt là các đơn vị trong ngành cấp nước tại TP. Hồ Chí Minh. Có thể kể đến các mối quan hệ đáng chú ý như:

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè: Tham gia 19 gói, trúng 11 gói, trượt 7 gói.

Tham gia 19 gói, trúng 11 gói, trượt 7 gói. Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Tham gia 18 gói, trúng 12 gói, trượt 4 gói.

Tham gia 18 gói, trúng 12 gói, trượt 4 gói. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO): Tham gia 13 gói, trúng tới 11 gói và chỉ trượt 2.

Tham gia 13 gói, trúng tới 11 gói và chỉ trượt 2. Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn: Tham gia 13 gói, trúng 7 gói, trượt 4.

Ngoài ra, nhà thầu này cũng có lịch sử đối đầu với nhiều đối thủ "truyền thống". Đơn cử như với Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt, hai bên đã chạm trán trong 28 gói thầu, trong đó Hồng Đăng thắng 8 lần, còn Nhân Việt thắng 11 lần.

Soi hoạt động đấu thầu năm 2025 của Hồng Đăng

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Hồng Đăng đã thể hiện một tần suất tham gia đấu thầu dày đặc. Theo dữ liệu, nhà thầu này đã tham gia hàng loạt gói thầu, chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp vật tư và thi công các công trình cấp nước. Chẳng hạn, công ty đã trúng các gói thầu do Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè mời thầu, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP HCM... với giá trị mỗi gói hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng trượt nhiều gói thầu khác tại các chủ đầu tư này, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này.

Việc tham gia và trúng/trượt thầu liên tục tại một nhóm các chủ đầu tư quen thuộc cho thấy sự am hiểu và tập trung của nhà thầu vào một thị trường ngách cụ thể. Tuy nhiên, việc bị loại ở một gói thầu tại Đồng Nai cho thấy khi bước ra "sân khách", các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm được soi xét kỹ lưỡng hơn và bất kỳ sai sót nào trong việc chuẩn bị hồ sơ đều có thể dẫn đến kết quả bất lợi.

Nhìn từ quy định pháp luật và góc độ chuyên gia

Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, chia sẻ: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã đặt ra những yêu cầu rất cao về tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả. Việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí trong E-HSMT. Trường hợp của Công ty Hồng Đăng cho thấy, dù là một nhà thầu lớn, có kinh nghiệm, nhưng chỉ một sai sót trong việc chứng minh nguồn lực tài chính cũng đủ để bị loại. Điều này đảm bảo sự công bằng cho tất cả các nhà thầu tham gia".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Báo cáo đánh giá E-HSDT của Gói thầu số 2 - Xây lắp hạng mục Cấp nước đã thể hiện sự làm việc nghiêm túc của tổ chuyên gia. Việc chỉ ra các điểm không phù hợp, thậm chí là các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ dự thầu như trường hợp của Công ty An Phát, là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực mà còn góp phần làm lành mạnh hóa môi trường đấu thầu, ngăn chặn các hành vi gian lận, thiếu trung thực trong việc chuẩn bị hồ sơ".

Kết quả của gói thầu này là một minh chứng cho thấy, trong bối cảnh các quy định của pháp luật về đấu thầu ngày càng được siết chặt, không có "vùng an toàn" cho bất kỳ nhà thầu nào. Năng lực thực sự và sự chuẩn bị hồ sơ một cách chỉn chu, trung thực là yếu tố tiên quyết để có thể cạnh tranh và giành chiến thắng trong các cuộc thầu, qua đó góp phần xây dựng một thị trường đầu tư công minh bạch và hiệu quả.