Trường Mầm non 24A chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm 1,68 tỷ đồng ra sao?

Trường Mầm non 24A vừa phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Phước Thọ thực hiện gói thầu cung cấp thực phẩm trị giá 1.684.980.000 đồng theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, với giá trúng thầu bằng giá gói thầu.

Mới đây, Trường Mầm non 24A (TP.HCM) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp thực phẩm trị giá gần 1,7 tỷ đồng. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Phước Thọ đã được lựa chọn thực hiện gói thầu này với giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán, thông qua hình thức "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Mặc dù quy trình này được pháp luật cho phép đối với các gói thầu cung cấp bữa ăn học đường, nhưng kết quả trúng thầu sát giá đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Phê duyệt "thần tốc", nhà thầu trúng thầu sát giá

Theo các tài liệu mà PV Báo điện tử Tri thức & Cuộc sống có được, vào ngày 28/8/2025, bà Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 24A, đã ký Quyết định số 38/QĐ-MN244 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp hàng hóa thực phẩm cho Trường Mầm Non 24A.

Cụ thể, gói thầu này có giá trị là 1.684.980.000 đồng, sử dụng nguồn vốn thu hộ - chi hộ. Hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng.

Chỉ một ngày sau đó, vào ngày 29/8/2025, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm tiếp tục ký Quyết định số 39/QĐ-MN24A phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt cho gói thầu nói trên.

Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Phước Thọ, có địa chỉ tại 61/12 Bình Giã, Phường Tân Bình, TP.HCM.

Đáng chú ý, giá trị trúng thầu là 1.684.980.000 đồng, bằng đúng 100% giá trị gói thầu đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Điều này đồng nghĩa với việc không có yếu tố cạnh tranh về giá, và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách (từ nguồn thu hộ - chi hộ) là 0%.

Ảnh minh hoạ

Quy trình lựa chọn "đặc biệt" và góc nhìn pháp lý

Việc áp dụng hình thức "lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt" luôn là vấn đề được dư luận quan tâm nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong mua sắm công. Để có cái nhìn khách quan và chuyên sâu hơn về mặt pháp lý, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long.

Phân tích về trường hợp của Gói thầu Cung cấp hàng hóa thực phẩm cho Trường Mầm Non 24A, Luật sư Vinh cho biết, hình thức này được quy định chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. "Điều 84 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã liệt kê cụ thể các gói thầu được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Đối với gói thầu của Trường Mầm non 24A, trường hợp này rơi vào quy định tại điểm n, khoản 4 của Điều 84", Luật sư Vinh phân tích.

Cụ thể, điểm n, khoản 4, Điều 84 áp dụng cho: "Gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường hoặc mua thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường cho học sinh bán trú, nội trú tại cơ sở giáo dục công lập". Như vậy, việc Trường Mầm non 24A áp dụng hình thức lựa chọn này cho gói thầu cung cấp thực phẩm là phù hợp với quy định của pháp luật.

Về quy trình, Luật sư Vinh nhấn mạnh, Điều 85 của Nghị định này cũng đưa ra thủ tục rút gọn cho các trường hợp tại điểm n, khoản 4, Điều 84.

"Theo khoản 1, Điều 85, chủ đầu tư sau khi lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm, sau đó phê duyệt và công khai kết quả".

"Quy trình này cho phép chủ đầu tư chủ động xác định và làm việc trực tiếp với một nhà thầu mà không cần qua các bước đấu thầu cạnh tranh thông thường. Điều này lý giải cho việc gói thầu được phê duyệt kết quả chỉ sau một ngày. Tuy nhiên, mấu chốt của quy trình nằm ở bước 'Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng'. Mục tiêu của thương thảo là để đạt được các điều khoản tốt nhất, bao gồm cả về giá, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc giá trúng thầu bằng chính xác giá gói thầu có thể làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của quá trình thương thảo, đặc biệt khi đây là nguồn tiền đóng góp của phụ huynh học sinh", Luật sư Vinh bình luận thêm.

Việc đảm bảo bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng cho trẻ mầm non là ưu tiên hàng đầu. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm không chỉ đòi hỏi năng lực, kinh nghiệm mà còn phải dựa trên một quy trình minh bạch, cạnh tranh để tối ưu hóa chi phí, đảm bảo hiệu quả cao nhất từ nguồn kinh phí có được.

Báo điện tử Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về việc thực hiện hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Phước Thọ tại Trường Mầm non 24A nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và phụ huynh.