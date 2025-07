Nhà thầu Huy Hoàng: 'Ông lớn' liên danh, 'giảm giá sâu' khi đấu độc lập?

Giữa "hệ sinh thái" các nhà thầu quen thuộc tại những gói thầu do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (MST: 4100259395; Giám đốc: Ông Hồ Nguyên Sĩ) làm chủ đầu tư, chiến thắng của Công ty TNHH TV-XD TH Huy Hoàng (MST: 4101552082; địa chỉ: 328 Trần Phú, P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định cũ; Giám đốc: Ông Đỗ Văn Thành) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, không chỉ vì mức giá rẻ mà còn vì sự tương phản trong chiến lược đấu thầu của doanh nghiệp này.

Nguồn MSC

Chiến thắng độc lập với mức giảm giá "khủng"

Ngày 03/07/2025, Công ty TNHH KTCTTL Bình Định đã ban hành Quyết định số 554/KTCTTL, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khối lượng xây dựng công trình: Kiên cố kênh Bờ Nhì - Hệ thống Thạnh Hoà (Mã TBMT: IB2500252435). Gói thầu có giá mời thầu là 1.767.010.000 đồng. Vượt qua 4 đối thủ, Công ty Huy Hoàng đã trúng thầu với giá 1.399.464.487 đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 367 triệu đồng, tương đương 20,8%.

Công ty Huy Hoàng "Ông lớn" trong các cuộc đua liên danh

Tuy nhiên, chiến thắng với giá rẻ này lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của Công ty Huy Hoàng trong các gói thầu lớn mà họ tham gia với tư cách thành viên liên danh. Dữ liệu cho thấy, doanh nghiệp này là một "ông lớn" khi hợp tác với các đối tác khác, trúng nhiều gói thầu có giá trị cao với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp:

● Gói thầu Xây dựng hạ tầng KDC đô thị Cát Khánh (Giai đoạn 1) (Mã TBMT: IB2500070441), do UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ làm chủ đầu tư: Liên danh Tín Thành - Huy Hoàng trúng thầu với giá 39.716.297.000 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu (39.819.135.000 đồng) khoảng 0.25%.

● Gói thầu Xây dựng hạ tầng điểm dân cư Tây thôn An Quang Tây (giai đoạn 2) (Mã TBMT: IB2400401255), do UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư: Liên danh Lý An - Huy Hoàng trúng thầu với giá 25.151.862.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu (25.188.337.000 đồng) chỉ khoảng 0.14%.

Gói thầu Toàn bộ khối lượng công trình Hạ tầng Khu dân cư thôn Chánh Danh, xã Cát Tài (giai đoạn 1) (Mã TBMT: 20220380865-00) do UBND xã Cát Tài làm chủ đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Lý An – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cát Thành và Công ty TNHH TV-XD TH Huy Hoàng trúng thầu với giá 28.084.214.000 đồng (giá gói thầu: 28.096.131.000 đồng) vào tháng 05/2022. Tiết kiệm 0.04%.

Hay tại gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị công trình: Xây dựng hạ tầng điểm QH khu dân cư số 2-2020 xã Cát Khánh (12,91ha), giai đoạn 1(9,3ha) (Mã TBMT: 20211288528-00) do UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Lý An – Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Tín Thành và Công ty TNHH TV-XD TH Huy Hoàng trúng thầu với giá 37.086.639.000 đồng (giá gói thầu: 37.098.653.000 đồng). Tiết kiệm được 0.03%.

Sự tương phản rõ rệt này đặt ra câu hỏi: Tại sao một nhà thầu lại có hai chiến lược đấu thầu khác biệt như vậy? Phải chăng tính chất cạnh tranh ở các gói thầu độc lập và các gói thầu liên danh là hoàn toàn khác nhau?

Bài viết tiếp theo sẽ phân tích sâu hơn về hai "sân chơi" với hai "luật chơi" dường như khác biệt của nhà thầu Huy Hoàng.