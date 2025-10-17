Hà Nội

Bạn đọc

Nhà thầu Hà Nội thắng gói duy tu hơn 7 tỷ tại Tây Ninh: Đối thủ bị loại vì vật liệu xây dựng

Công ty Minh Vương trúng gói thầu hơn 7 tỷ thuộc dự án Dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2025, tỉnh Tây Ninh (thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ).

An Nhiên

Đối thủ gặp khó cung cấp vật tư, vật liệu

Gói thầu trên thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2025, tỉnh Tây Ninh (thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ) có tổng mức đầu tư 7,828 tỷ đồng do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phê duyệt tại Quyết định 417/QĐ-ĐĐ-QLĐĐ ngày 27/08/2025. Dự án thực hiện tại xã Vĩnh Hưng, Tân Hưng tỉnh Tây Ninh; sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai năm 2025 do Bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng có giá hơn 7,075 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh chào hàng cạnh tranh. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 6/10, gói thầu đã thu hút 2 nhà thầu: Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Long An (địa chỉ tại Tây Ninh) với giá dự thầu 7,061 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,2%), Công ty CP Xây lắp Minh Vương (địa chỉ tại Hà Nội) với giá dự thầu 7,050 (tỷ lệ tiết kiệm 0,35%).

Nguồn: MSC

Ngày 10/10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, ông Đỗ Hữu Phương đã ký Quyết định 1127/QĐ-SNNMT Công ty CP Xây lắp Minh Vương hơn 7 tỷ đồng thực hiện trong 80 ngày. Tại gói thầu này, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Long An bị loại với lý do không đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Long An bị đánh giá không đạt về kỹ thuật. Nguồn: MSC

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Long An bị đánh giá không đạt về kỹ thuật. Nhà thầu không có cam kết và không kèm tài liệu chứng minh năng lực tự cung cấp vật tư, vật liệu chính (cát, đá, thép, xi măng…).

Đồng thời, nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng kèm tài liệu chứng minh năng lực kinh doanh của đơn vị cung ứng.

Đặc biệt đối với vật liệu đất đắp chọn lọc, nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc và không cung cấp tài liệu chứng minh mỏ đất được cấp phép khai thác có trữ lượng ≥20.000m3.

Công ty CP Xây lắp Minh Vương có địa chỉ tại Hà Nội. Trước đó, công ty đã trúng thầu tại Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long… Công ty đã trúng 28/35 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 145,22 tỷ đồng (trên 14,97 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Mới nhất (15/10), công ty được Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp phê duyệt trúng gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2025 tỉnh Đồng Tháp với giá 7,17 tỷ đồng (giá gói thầu 7,18 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1288%) thực hiện trong 120 ngày…

Trước đó tại dự án Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Tân Hưng - Tân Lược - Tân An Thạnh - Tân Quới - Tân Thành, huyện Bình Tân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long; Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ và Công ty Cổ phần Xây lắp Minh Vương đã trúng gói số 1B: Xây lắp các hạng mục Sửa chữa đê bao kết hợp đường cơ giới nội đồng tuyến kênh Cây Sắn - Tuổi Trẻ, bến tập kết hàng hóa xã Tân Thành và bến tập kết hàng hóa xã Tân Quới với giá hơn 14,32 tỷ đồng thực hiện trong 360 ngày…

