Nhà khoa học về pin nổi tiếng Shirley Meng trở lại làm việc tại Singapore

Từ 1/7, GS Shirley Meng, nhà khoa học hàng đầu về pin của Mỹ, sẽ đảm nhận chức Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore.

Theo Science, kể từ ngày 1/7 tới đây, GS Shirley Meng, 50 tuổi, sẽ đảm nhận chức Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác với doanh nghiệp của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore. Đây là ngôi trường mà bà từng theo học và là một trung tâm nghiên cứu đang phát triển mạnh mẽ. Sau 35 năm thành lập, Đại học Công nghệ Nanyang được xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS - cao hơn một bậc so với Đại học Chicago.

Học hàm dành cho giảng viên có thành tựu học thuật xuất chúng

GS Meng cũng sẽ được bổ nhiệm làm Giáo sư Đại học Xuất sắc, học hàm cao nhất tại NTU dành cho các giảng viên có thành tựu học thuật xuất chúng, mang tính liên ngành.

Theo thông tin trên trang web của NTU, GS Shirley Meng trên cương vị mới sẽ dẫn dắt các hoạt động hợp tác giữa Đại học Công nghệ Nanyang với những doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu thế giới, đồng thời thúc đẩy việc thành lập các viện nghiên cứu hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế toàn cầu của trường. Bà cho biết, mong muốn xây dựng cộng đồng học thuật năng động hơn tại NTU cũng như mở rộng kết nối với các đối tác toàn cầu nhằm thúc đẩy nghiên cứu cơ bản gắn với tác động thực tiễn, phát triển công nghệ mới và tăng cường hợp tác liên ngành để mang đến trải nghiệm học tập tốt hơn cho sinh viên.

GS Meng lớn lên ở Trung Quốc, lấy bằng Đại học ở Singapore và nhận bằng Tiến sĩ tại liên minh Singapore-MIT năm 2005. Sau đó, bà gia nhập Viện Công nghệ Massachusetts với tư cách là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. GS Meng là nhà khoa học xây dựng sự nghiệp của mình với mục tiêu chế tạo những loại pin tốt hơn và rẻ hơn cho một thế giới đang tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Hiện bà Meng là Giáo sư ngành Kỹ thuật Phân tử tại Trường Kỹ thuật Phân tử Pritzker thuộc Đại học Chicago (Mỹ). Bà cũng điều hành Sáng kiến Công nghệ Năng lượng - một chương trình nghiên cứu trọng điểm về chuyển đổi năng lượng sạch.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, GS Meng tiếp tục đảm nhiệm một phần công việc tại Đại học Chicago và tham gia Mạng lưới Chuyển đổi Năng lượng - chương trình do chính bà sáng lập nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch trên toàn cầu.

GS Shirley Meng. Ảnh: University of Chicago Pritzker School of Molecular Engineering.

Nhiều đột phá về hiệu suất, độ an toàn và tính bền vững của pin

Trước khi gia nhập Đại học Chicago năm 2021, GS Meng từng giảng dạy và nghiên cứu trong nhiều năm tại Đại học California San Diego và Đại học Florida. Đại học California San Diego cũng là nơi công tác của chồng bà - GS Graham Elliott.

GS Meng nổi tiếng với phương pháp nghiên cứu kết hợp mô hình lý thuyết với các kỹ thuật thí nghiệm tiên tiến như kính hiển vi điện tử lạnh và quang phổ học trong điều kiện vận hành thực tế, qua đó tạo ra nhiều đột phá về hiệu suất, độ an toàn và tính bền vững của pin.

Các nghiên cứu của bà đóng góp quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch toàn cầu và đã ứng dụng trong nhiều công nghệ được cấp bằng sáng chế.

Năm 2024, nhóm nghiên cứu của GS Meng công bố pin natri thể rắn không sử dụng cực dương đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này được kỳ vọng giúp hiện thực hóa các loại pin giá rẻ, sạc nhanh và dung lượng cao cho xe điện cũng như hệ thống lưu trữ điện.

Nhiều công ty khởi nghiệp về pin đã được sáng lập từ phòng thí nghiệm của GS Meng được thành lập. Trong đó, nổi tiếng là South 8 Technologies - doanh nghiệp thương mại hóa công nghệ chất điện phân khí hóa lỏng giúp pin lithium-ion hoạt động trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ -60 độ C đến 60 độ C.

GS Meng cũng đồng sáng lập UNIGRID - công ty phát triển pin natri tại Mỹ và ExPost Technology - doanh nghiệp chuyên tái chế và nâng cấp pin.

Trong giai đoạn từ năm 2022 - 2025, GS Meng giữ vai trò giám đốc sáng lập Liên minh Nghiên cứu Lưu trữ Năng lượng - trung tâm đổi mới công nghệ pin thế hệ mới được Bộ Năng lượng Mỹ tài trợ.

Ngoài nghiên cứu, GS Meng còn tham gia nhiều hội đồng khoa học và hội đồng tư vấn doanh nghiệp, góp phần định hướng chiến lược nghiên cứu năng lượng và thương mại hóa công nghệ pin mới. Với những cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu, bà đã được trao nhiều giải thưởng quốc tế danh giá bao gồm: Giải thưởng Đổi mới Pin Shep Wolsky, Huy chương Faraday của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh, Giải Xuất sắc nghiên cứu điện hóa của Hiệp hội Hóa học Mỹ và Giải CAREER của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ.

Ngoài ra, GS Meng còn được biết đến với vai trò viện sĩ của nhiều tổ chức khoa học lớn như Hiệp hội Điện hóa, Hiệp hội Nghiên cứu Vật liệu và Hiệp hội Phát triển Khoa học Mỹ (AAAS).