Liên hiệp Hội Hà Tĩnh chuyển dịch trọng tâm sang hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Ngày 29/5/2026, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh (Liên hiệp Hội Hà Tĩnh) lần thứ VI (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra thành công, mở ra chặng đường phát triển mới.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được trở về với Hà Tĩnh – vùng đất anh dũng, kiên cường, giàu truyền thống cách mạng và là cái nôi đào tạo nhiều cán bộ lỗi lạc, nhiều nhà khoa học lớn cho đất nước.

Khát vọng vươn lên thành trung tâm công nghiệp – năng lượng – logistics của khu vực Bắc Trung Bộ

Đánh giá sâu sắc về bức tranh kinh tế - xã hội địa phương, Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng những kết quả ấn tượng của Hà Tĩnh trong giai đoạn 2020-2025 với mức tăng trưởng bình quân 6,4%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng.

Đứng trước mục tiêu chiến lược đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm cùng 3 khâu đột phá về chuyển đổi số, thu hút nhân lực chất lượng cao và đồng bộ hạ tầng hiện đại (khu kinh tế Vũng Áng, cảng biển nước sâu, đường sắt tốc độ cao), ông Dũng nhấn mạnh bối cảnh này đang đặt ra cho đội ngũ trí thức tỉnh nhà một sứ mệnh vô cùng lớn lao. Khát vọng vươn lên thành trung tâm công nghiệp – năng lượng – logistics của khu vực Bắc Trung Bộ đòi hỏi đội ngũ trí thức phải phát huy cao độ trí tuệ và tinh thần yêu nước để đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền giành thắng lợi.

Biểu dương Liên hiệp Hội Hà Tĩnh là thành viên tích cực trong 34 Liên hiệp Hội địa phương cả nước, Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, những đóng góp thiết thực của đơn vị trong công tác tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, đưa KHKT từ lý thuyết ra hướng dẫn thực tiễn và tổ chức xuất sắc các phong trào thi đua lao động sáng tạo.

TSKH Phan Xuân Dũng đánh giá rất cao tinh thần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, đúc kết bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành khóa cũ và khẳng định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới là rất đúng đắn, thiết thực, tạo nền tảng cho sự bứt phá.

"Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định: KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những quyết sách chiến lược đột phá, giữ vai trò động lực trung tâm để kiến tạo mô hình tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đảng, Nhà nước luôn trông mong, đặt trọn niềm tin vào đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà”, Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh.

Từ tầm nhìn đó, Chủ tịch VUSTA đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm sâu sắc, toàn diện hơn nữa cả về tổ chức, vị thế lẫn vai trò của Liên hiệp Hội. Đồng chí nhấn mạnh tầm cốt lõi của Nghị quyết 27-NQ/TW: Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

"Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững", Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, VUSTA sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành sát sao để hỗ trợ Liên hiệp Hội Hà Tĩnh phát triển vững chắc, đủ sức mạnh đồng hành cùng Liên hiệp Hội cả nước, đóng góp xứng đáng cho một Hà Tĩnh đang vươn lên mạnh mẽ như một điểm sáng của quốc gia.

Khẳng định vai trò "hạt nhân" trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2019-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Liên hiệp Hội Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, khẳng định vai trò "hạt nhân" trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức. Tổ chức bộ máy được kiện toàn tinh gọn từ tỉnh đến cơ sở với 19 tổ chức thành viên, quy tụ lực lượng nòng cốt gồm 2 Giáo sư, 8 Phó Giáo sư, 104 Tiến sĩ và hơn 200 Nhà giáo, Thầy thuốc Nhân dân, Ưu tú.

Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các mặt công tác chuyên môn. Trong đó, về công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đã góp ý sâu sắc cho hơn 250 văn bản, đề án, quy hoạch lớn của tỉnh và các dự thảo luật quan trọng.

Về nghiên cứu, chuyển giao KHKT, đã trực tiếp triển khai nhiều đề tài, dự án kinh tế - xã hội có tính ứng dụng cao như nuôi cá tầm thương phẩm, nuôi hàu Thái Bình Dương, phát triển chuỗi giá trị tinh dầu tràm, hay các đề tài y tế lâm sàng điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đối với phong trào lao động sáng tạo, đã tổ chức thành công 3 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và 5 lần Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, thu hút gần 700 đề tài, mang về 181 giải cấp tỉnh và 12 giải quốc gia.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp Hội Hà Tĩnh đặt mục tiêu biến thách thức thành động lực, phấn đấu kết nạp 5-8 hội chuyên ngành cấp tỉnh, tập hợp 80-100% trí thức KH&CN vào tổ chức. Đơn vị quyết tâm chuyển dịch trọng tâm sang "hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo", đưa 30-40% đề tài từ các hội thi vào ứng dụng thực tiễn và thực hiện chuyển đổi số 100% các hội thành viên.

