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Quân sự - Thế giới

Thủ đô Ả Rập Xê Út lại bị tấn công, nhiều tiếng nổ vang lên

Nhân chứng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ nổ tại sân bay quốc tế của thành phố.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một nhân chứng cho biết người này đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô Riyadh hôm 8/10.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất vào sân bay quốc tế King Khalid của Riyadh, nói rằng một tên lửa đạn đạo đã gây ra thiệt hại cho cơ sở này, dù không đưa ra bằng chứng nào.

Ả Rập Xê Út hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố này.

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Một số chiến binh Houthi giao tranh với lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở phía đông Jawf, Yemen, trong bức ảnh được công bố hồi tháng 9/2026. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Ansar Allah/AP.

Theo lời nhân chứng, khói bốc lên từ sân bay và lực lượng cứu hỏa, y tế đã được điều động tới hiện trường.

Sân bay quốc tế King Khalid “đã đóng cửa trở lại”, theo thông báo của Flightradar24 trên mạng X chiều 8/10, không lâu sau các vụ nổ.

Nhân chứng cho biết các chuyến bay khởi hành bị tạm dừng và hành khách được yêu cầu sơ tán khỏi sân bay. Hiện chưa rõ có bao nhiêu chuyến bay bị ảnh hưởng, nhưng khi đó nhà ga rất đông hành khách và mọi người được yêu cầu để lại tất cả hành lý ký gửi.

Người phát ngôn của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi ở Yemen, Tướng Turki al-Malki, cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía Riyadh, cùng với một tên lửa đạn đạo bắn về phía Khamis Mushait, ở phía Tây Nam gần biên giới với Yemen.

Theo giới chức phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út, mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn đã làm hư hại một trường mẫu giáo và một khu phức hợp y tế, nhưng không đề cập đến bất kỳ thương vong nào.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi liên tục nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào các sân bay, cơ sở quân sự và dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết trong một tuyên bố tối 8/10 rằng lực lượng này đã bắn thêm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào các sân bay ở Riyadh và thành phố Najran ở phía Tây Nam, gần biên giới với Yemen, làm gián đoạn các chuyến bay. Hãng AP chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Houthi kiểm soát đảo chiến lược Mayun

Nguồn video: VTV
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