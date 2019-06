Trước xung đột gia đình sở hữu NamABank có BĐS nào?

Mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM, liên quan đến tranh chấp trong nội bộ gia đình nữ doanh nhân Trần Thị Hường (tức bà Tư Hường, đã mất năm 2017). Ảnh: Người lao động. Đáng chú ý, theo Báo Lao động, 3 người con của ông Nguyễn Chấn - chồng bà Tư Hường - cho rằng, cha mình đã nghe theo xúi dục của 7 người khác để tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT NamA Bank. Ảnh: Lao động. Theo Báo Người lao động, nội dung đơn tố cáo cho rằng ông Nguyễn Chấn hoàn toàn không tham gia công tác điều hành, quản lý Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu từ thời bà Tư Hường sáng lập. Ảnh: Người lao động. Hoàn Cầu do bà Tư Hường gây dựng nên là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề được thành lập vào năm 1993. Sau hơn 20 năm phát triển, Hoàn Cầu đã có hơn 30 công ty thành viên trên khắp cả nước. Ảnh: Vietq. Tập đoàn Hoàn Cầu kinh doanh về các lĩnh vực: Bất động sản, du lịch – khách sạn, tài chính ngân hàng, truyền thông – quảng cáo và Giáo dục y tế. Trong đó, bất động sản được xác định là lĩnh vực kinh doanh trọng yếu. Ảnh: Vneconomy. Dự án Diamond Bay City do Tập đoàn Hoàn Cầu là chủ đầu tư, có diện tích 300ha, toạ lạc bên vịnh Kim Cương, trên đại lộ“vàng”nối liền sân bay Cam Ranh và Thành phố Nha Trang. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 4 tỷ USD. Ảnh: Diadiemanuong. Diamond Bay City khi hoàn thành sẽ là thành phố nghỉ dưỡng trên biển với đầy đủ tiện ích, cung cấp hơn 15.000 phòng khách sạn, căn hộ resort và 4.000 biệt thự cao cấp với nhiều thương hiệu quốc tế tham gia quản lý. Ảnh: CafeF. Dự án đã được hình thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2008, gồm Diamond Bay Resort Spa 340 phòng, Sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế do nhà thiết kế danh tiếng thế giới người Mỹ Andy Dye - Dye Group thiết kế. Ảnh: Infomoney. Theo tìm hiểu của PV, dự án Diamond City với quy mô lên đến 15.000 tỷ của Tập đoàn Hoàn Cầu ở TP HCM, đã về tay chủ mới do vướng nợ xấu. Ảnh: Nhadautu. Dự án Diamond City có tổng diện tích 14,36 ha, tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM, cạnh công viên Mũi Đèn Đỏ. Ảnh: Internet. Dự án gồm 6 tháp căn hộ cao 31-36 tầng với hơn 2.000 căn hộ, trong đó 2 tháp thương mại cao 3 và 38 tầng, 2 tháp đa chức năng 20-30 tầng. Ảnh: Dautubatdongsan. Tại Khánh Hòa, Tập đoàn Hoàn Cầu là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và khách sạn Hoàn Cầu (Nha Trang Center) có vốn 1.500 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 9246.3 m2, quy mô 19 tầng và 1 tầng hầm. Ảnh: Nhatrangcenter. Một dự án khác sở hữu hai mặt tiền đường Lý Tự Trọng và đường Trần Hưng Đạo hiện là dự án Nha Trang Center 2 (hay Gold Coast Nha Trang) cũng được đầu tư bởi Công ty cổ phần Thanh Yến – một thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu. Ảnh: Internet. Tòa nhà gồm 40 tầng và 3 tầng hầm. Từ tầng 1 đến tầng 13 là trung tâm thương mại và dịch vụ tiện ích, tầng 14 đến 40 là căn hộ để ở hoặc kinh doanh. Ảnh: Internet. Ngoài ra, còn phải kể đến một số dự án của Tập đoàn Hoàn Cầu như: Khu căn hộ thương mại Đại Phú (Dĩ An, Bình Dương), Khu căn hộ Saigon Land (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Khu căn hộ cao cấp Cantavil Hoàn Cầu (Q.Bình Thạnh, TP HCM)…Ảnh: Internet. Video: Chồng đại gia Tư Hường tố con trai chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Pháp luật.

Mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP HCM, liên quan đến tranh chấp trong nội bộ gia đình nữ doanh nhân Trần Thị Hường (tức bà Tư Hường, đã mất năm 2017). Ảnh: Người lao động. Đáng chú ý, theo Báo Lao động, 3 người con của ông Nguyễn Chấn - chồng bà Tư Hường - cho rằng, cha mình đã nghe theo xúi dục của 7 người khác để tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT NamA Bank. Ảnh: Lao động. Theo Báo Người lao động, nội dung đơn tố cáo cho rằng ông Nguyễn Chấn hoàn toàn không tham gia công tác điều hành, quản lý Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu từ thời bà Tư Hường sáng lập. Ảnh: Người lao động. Hoàn Cầu do bà Tư Hường gây dựng nên là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề được thành lập vào năm 1993. Sau hơn 20 năm phát triển, Hoàn Cầu đã có hơn 30 công ty thành viên trên khắp cả nước. Ảnh: Vietq. Tập đoàn Hoàn Cầu kinh doanh về các lĩnh vực: Bất động sản, du lịch – khách sạn, tài chính ngân hàng, truyền thông – quảng cáo và Giáo dục y tế. Trong đó, bất động sản được xác định là lĩnh vực kinh doanh trọng yếu. Ảnh: Vneconomy. Dự án Diamond Bay City do Tập đoàn Hoàn Cầu là chủ đầu tư, có diện tích 300ha, toạ lạc bên vịnh Kim Cương, trên đại lộ“vàng”nối liền sân bay Cam Ranh và Thành phố Nha Trang. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 4 tỷ USD. Ảnh: Diadiemanuong. Diamond Bay City khi hoàn thành sẽ là thành phố nghỉ dưỡng trên biển với đầy đủ tiện ích, cung cấp hơn 15.000 phòng khách sạn, căn hộ resort và 4.000 biệt thự cao cấp với nhiều thương hiệu quốc tế tham gia quản lý. Ảnh: CafeF. Dự án đã được hình thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2008, gồm Diamond Bay Resort Spa 340 phòng, Sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế do nhà thiết kế danh tiếng thế giới người Mỹ Andy Dye - Dye Group thiết kế. Ảnh: Infomoney. Theo tìm hiểu của PV, dự án Diamond City với quy mô lên đến 15.000 tỷ của Tập đoàn Hoàn Cầu ở TP HCM, đã về tay chủ mới do vướng nợ xấu. Ảnh: Nhadautu. Dự án Diamond City có tổng diện tích 14,36 ha, tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM, cạnh công viên Mũi Đèn Đỏ. Ảnh: Internet. Dự án gồm 6 tháp căn hộ cao 31-36 tầng với hơn 2.000 căn hộ, trong đó 2 tháp thương mại cao 3 và 38 tầng, 2 tháp đa chức năng 20-30 tầng. Ảnh: Dautubatdongsan. Tại Khánh Hòa, Tập đoàn Hoàn Cầu là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và khách sạn Hoàn Cầu (Nha Trang Center) có vốn 1.500 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 9246.3 m2, quy mô 19 tầng và 1 tầng hầm. Ảnh: Nhatrangcenter. Một dự án khác sở hữu hai mặt tiền đường Lý Tự Trọng và đường Trần Hưng Đạo hiện là dự án Nha Trang Center 2 (hay Gold Coast Nha Trang) cũng được đầu tư bởi Công ty cổ phần Thanh Yến – một thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu. Ảnh: Internet. Tòa nhà gồm 40 tầng và 3 tầng hầm. Từ tầng 1 đến tầng 13 là trung tâm thương mại và dịch vụ tiện ích, tầng 14 đến 40 là căn hộ để ở hoặc kinh doanh. Ảnh: Internet. Ngoài ra, còn phải kể đến một số dự án của Tập đoàn Hoàn Cầu như: Khu căn hộ thương mại Đại Phú (Dĩ An, Bình Dương), Khu căn hộ Saigon Land (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Khu căn hộ cao cấp Cantavil Hoàn Cầu (Q.Bình Thạnh, TP HCM)…Ảnh: Internet. Video: Chồng đại gia Tư Hường tố con trai chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Pháp luật.