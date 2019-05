Trong biệt thự 'Bố Già' trị giá 135 triệu USD ở Beverly Hills

Đầu tháng 5, danh ca Adele tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 31 tại căn biệt thự danh tiếng "The Beverly House" tại Beverly Hills, Los Angeles. Chủ đề của bữa tiệc là "Đại gia Gatsby". Nữ ca sĩ mời tài tử Leonardo DiCaprio - người thủ vai chính trong phim Đại gia Gatsby - và cả cha mẹ anh tới tham dự. Ảnh: WireImage. Căn biệt thự nổi tiếng này từng xuất hiện trong bộ phim tội phạm kinh điển The Godfather (Bố già) năm 1972. Ảnh: Paramount Pictures. Biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải nằm trên mảnh đất rộng hơn 14.000 m2 ở khu Beverly Hills, được rao bán với giá 135 triệu USD vào năm 2018. Năm 2016, nó có giá tới 195 triệu USD. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Biệt thự được xây vào năm 1927. Adele tái hiện khung cảnh trông giống hệt như trong phim Đại gia Gatsby với tiệc rượu xa hoa và dàn vũ công nóng bỏng. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Biệt thự 29 phòng ngủ được thiết kế bởi kiến trúc sư Gordon Kaufmann, người từng thiết kế nhiều ngôi nhà sang trọng khác ở Beverly Hills. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Trước kia nó thuộc sở hữu của ông trùm ngành xuất bản William Randolph Hearst. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Vườn tược của khu biệt thự được giữ nguyên vẹn như lúc mới xây. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Hoa và tượng điểm xuyến khắp khuôn viên căn biệt thự 135 triệu USD. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Kiến trúc sư cảnh quan Paul Thiene đã thiết kế cho khu vườn của biệt thự The Beverly House. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Theo báo New York Daily News, biệt thự có giá cho thuê lên đến 600.000 USD/tháng vào năm 2013. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage. Nội thất bên trong biệt thự được trang trí chủ đạo bằng tông màu ấm, tự nhiên. Ảnh: Coldwell Banker Residential Brokerage.

