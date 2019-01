Tò mò căn nhà cấp 4 ở Đắk Lắk có thiết kế “lạ chưa từng có”

Căn nhà có tên YT House này tọa lạc trong một ngôi làng nhỏ ở phía tây bắc tỉnh Đắk Lắk. Nằm giáp ranh với biên giới Campuchia, kiến trúc ở đây dường như bị pha trộn bởi nhiều khu vực khác nhau vì khá nhiều cư dân là người di cư tới đây làm kinh tế mới. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà không khác biệt quá nhiều so với những công trình xung quanh. Ngôi nhà thiết kế kiểu nhà cấp 4, mái ngói cao, phía trước là sân gạch đỏ và một khu vườn nhỏ, khá giống với kiểu nhà 3 gian Bắc Bộ. Thay vì khung tre hoặc gỗ, mái nhà được hỗ trợ bởi một khung thép chắc chắn, đảm bảo an toàn cho không gian sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một bên là bếp và nhà vệ sinh. Hai không gian này được tách biệt hẳn so với khu vực sinh hoạt chung, đồng thời diện tích được kéo dài vượt qua cả ranh giới của mái nhà. Hai phòng ngủ như một hình hộp, đặt cắt chéo kiến trúc chính, hai đầu của 2 phòng chệch hẳn ra khỏi mái. Phòng bếp và phòng vệ sinh lại kết cấu dạng hình tròn, 1/3 hình tròn cũng nằm ngoài ranh giới mái nhà chính. Phần trung tâm đóng vai trò như một không gian kết nối đa chiều, một mặt kết nối 2 khu vực chức năng ở 2 đầu hồi, mặt khác kết nối giữa không gian bên trong và bên ngoài. Khu vực phòng ngủ vượt ra khỏi mái nhà chính được sử dụng như một tiểu cảnh, mang thiên nhiên vào gần hơn với phòng ngủ.

