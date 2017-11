Những công trình tuyệt đẹp ở Đà Nẵng đón APEC 2017

1. Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Ariyana Đà Nẵng (Viết tắt là ADECC) là nơi tổ chức các cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC trong khuôn khổ APEC 2017, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên ASEAN, cùng 16 ngàn quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp và giới truyền thông quốc tế. Ảnh LĐO. Dự án ADECC có 3 tầng, một tầng trệt và 2 tầng lầu, diện tích xây dựng 4.520m2, tổng diện tích sàn xây dựng 16.644m2, công suất của phòng hội nghị chính lên đến 2150 người. Tổng vốn đầu tư dự án là 350 tỷ đồng. Ảnh: Tourism Danang. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ADECC sẽ là một địa điểm tổ chức các sự kiện hội họp, trưng bày và triển lãm tầm cỡ quốc tế, góp phần thu hút lượng khách doanh nghiệp cũng như khách du lịch tới Đà Nẵng. Ảnh: Tourism Danang. 2. Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng

Trung tâm hành chính cao 37 tầng, kiến trúc như ngọn hải đăng hướng ra biển là nơi diễn ra nhiều cuộc họp trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ảnh: TheLEADER. Công trình có chiều cao 166,8m (gồm 34 tầng nổi và 2 tầng hầm), tổng diện tích sàn 65.234m2. Dự án có vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, đang là nơi làm việc của khoảng 1.600 công chức thành phố. Ảnh: Zing. 3. Trung tâm báo chí quốc tế Đà Nẵng

Trung tâm báo chí quốc tế Đà Nẵng phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đặt trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ), được cải tạo lại từ Trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, với tổng kinh phí cải tạo 178,8 tỷ đồng. Ảnh: Zing. Dự án được cải tạo toàn bộ khối nhà chính với diện tích sàn 13.419 m2, thay mới toàn bộ mái với diện tích 12.600 m2, cải tạo khu vực sân bãi, cây xanh, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà với diện tích là 131.009m2… Ảnh: Zing. Toàn bộ công trình được chia làm 3 tầng. Trong đó, tầng 1 gồm: Sảnh đón tiếp, phòng an ninh, phòng y tế, phòng cấp phát thẻ, khu chờ thẻ Pool cho phóng viên, Booth cho thuê, phòng đa năng, phòng điều khiển trung tâm, phòng họp báo lớn, phòng phục vụ và các khu vực phụ trợ khác. Ảnh: TheLEADER. 5. Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula được lựa chọn để tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương với 21 nền kinh tế, diễn ra tại Đà Nẵng. Dự án do Tập đoàn Sun Group đầu tư và InterContinental Hotel Group quản lý, là nơi đón tiếp, nghỉ ngơi của các nguyên thủ dự Hội nghị. Ảnh: CA TP.HCM InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Bill Bensley được top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế, chính thức hoạt động vào năm 2012. Đây từng là điểm đến của các ngôi sao, chính trị gia và nhà tài phiệt nổi tiếng thế giới. Ảnh: CA TP.HCM Tại khu nghỉ dưỡng có nhà hàng La Maison 1888, được sáng tạo bởi bếp trưởng ba sao Michelin: Pierre Gagnaire. CNN đã bình chọn La Maison 1888 là một trong 10 nhà hàng mới tốt nhất thế giới năm 2015. Harnn Heritage Spa là spa mới tốt nhất thế giới của World Spa Awards 2015… Ảnh: CA TP.HCM. 6. Cung Thể thao Tiên Sơn

Cung Thể thao Tiên Sơn là địa điểm dự phòng làm Gala Dinner cho 1.200 doanh nhân hàng đầu tháp tùng các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Ảnh: httlvn.org. Nhà thi đấu được thiết kế một tầng hầm, bốn tầng nổi, có thể đáp ứng được nhu cầu của các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế nhiều loại hình với những tiện nghi và phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất. Ảnh: httlvn.org. Đây là nơi đã diễn ra nhiều chương trình, sự kiện mang tầm vóc quốc gia, khu vực và quốc tế như: chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, giải Bóng chuyền nữ học sinh châu Á 2011, vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robocon toàn quốc 2011, 2013, chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robocon Châu Á – Thái Bình Dương 2013... Ảnh: Internet.

