Nhà 6 tầng bề thế, cực khủng của ca sĩ cover “Độ ta không độ nàng“

Mới đây, ca sĩ Khánh Phương cũng nối bước trào lưu khi tung bản cover “Độ ta không độ nàng”. Khánh Phương làm mới hơn khi hát bằng tiếng Việt và cả tiếng Hoa. Ảnh: Dân Việt. Phát ngày 8/6 nhưng đến ngày 9/6, bản cover của Khánh Phương đã hút hơn 2.5 triệu lượt xem, vượt mặt nhiều ca sĩ, lọt top thịnh hành trên YouTube. Ảnh: Dân Việt. Khánh Phương được khán giả biết đến từ ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Anh may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ kinh doanh ngành xây dựng và sở hữu một công ty có uy tín trên thị trường. Ảnh: Ngoisao.vn. Sau nhiều năm làm ăn, tích góp, bố mẹ nam ca sĩ Khánh Phương đã sở hữu được khu đất hình chữ T ở mặt tiền một con đường lớn thuộc quận 1 TP HCM. Ảnh: Ngoisao.vn. Tại đây, gia đình nam ca sĩ xây dựng ngôi nhà 6 tầng khang trang, trong đó 5 tầng kinh doanh dịch vụ còn tầng 6 là căn penthouse cả gia đình sinh sống. Ảnh: Dân Việt. Căn nhà do bố Khánh Phương vẽ thiết kết còn nam ca sĩ góp sức lên ý tưởng. Ảnh: Dân Việt. Mỗi tầng nhà có diện tích sử dụng khoảng 400m2. Ảnh: Dân Việt. Tọa lạc tại trung tâm đắt đỏ của quận 1, TP HCM, nam ca sĩ tiết lộ, căn nhà 6 tầng có giá trị hàng triệu USD. Ảnh: Dân Việt. Gia thế giàu chính là chỗ dựa vững chắc giúp Khánh Phương có thể thoải mái “tung cánh” trong âm nhạc. Tuy nhiên, ẩn sâu trong người nam ca sĩ vẫn chảy dòng máu kinh doanh. Ảnh: Giadinhvietnam. Trước đây, nam ca sĩ từng mở một nhà hàng song do công việc quá bạn nên anh đành sang nhượng cho người khác. Ảnh: Dân Việt. Thời gian tới, ca sĩ Khánh Phương dự định mở công ty âm nhạc của riêng mình chuyên đào tạo ca sĩ, thành lập các nhóm nhạc thần tượng giống như ở Hàn Quốc. Ảnh: Giadinhvietnam. Nam ca sĩ cùng thường lái mô tô đi chơi. Ảnh: Ngoisao.vn Video: Cover chiếc khăn gió ấm giống Khánh Phương. Nguồn: Youtube.

