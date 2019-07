Mr Đàm đưa 2 con nuôi sang thăm biệt thự triệu đô tại Mỹ

Ở tuổi U50, "Ông hoàng nhạc Việt" Mr Đàm là nghệ sĩ sở hữu gia sản khủng bậc nhất showbiz Việt. Ngoài căn biệt thự 3 triệu đô ở TP. HCM, anh còn tậu thêm biệt thự ở Nha Trang, Đà Nẵng... song nam ca sĩ không chia sẻ điều này. Đặc biệt nhất là căn biệt thự triệu đô được Đàm Vĩnh Hưng mua lại đầu năm nay. Ngôi nhà mới ở Huntington Beach, một thành phố tại quận Cam, phía nam tiểu bang California (Mỹ). Cơ ngơi của nam ca sĩ khá rộng, có vườn cây. Mr Đàm tậu căn nhà để tiện nghỉ ngơi sau mỗi chuyến lưu diễn ở Mỹ. Căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp và gần biển nên không khí, thoáng đãng, mát mẻ. Ngoài căn biệt thự, ở Mỹ - Mr Đàm còn tậu thêm xế khủng gắn biển mang tên chính anh để tiện đi lại. Ít giờ trước, "Ông hoàng nhạc Việt" đăng tải loạt ảnh cùng 2 con nuôi Huỳnh Như và Ku Tin đã có mặt trên đất Mỹ sau chặng bay dài. Nam ca sĩ cho 2 con nuôi qua Mỹ chơi, thăm thú nhà mới nhân chuyến lưu diễn. Đây là lần đầu được khám phá ngôi nhà mới nên 2 con nuôi của Mr Đàm tỏ ra rất hào hứng. "Hello Việt Nam, đã tới Mỹ rồi nghen. Cả nhà yên tâm. Hành lý hơi nhiều, muốn xệ xe. Khó tánh quá. Phải đúng tone màu, phải ngay lập tức mới chịu. Chỗ nào nói 3 ngày, 1 tuần là phủi đít đứng lên sorry liền. Cái nết gì kỳ. Vậy thì phải chấp nhận làm con lừa thồ hàng thôi. Cấm than van van. Kêu ca là tát. Vâng, phải rinh 32 cái màn cửa sổ, 3 bộ đèn chùm, cái nào cũng 50kg trở lên, cái nặng nhất 72kg. 28 đôi giày, hàng loạt đồ diễn để bớt bên này, giải cứu bên kia cùng vô số đồ dùng hằng ngày" - Mr Đàm viết. Ngoài 2 con nuôi, Đàm Vĩnh Hưng còn hội ngộ một số người thân ở Mỹ tại biệt thự riêng.

