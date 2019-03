Màn lột xác cực choáng của những "thành phố chọc trời"

Dubai, UAE: Nhìn những cao ốc, đường sá rộng thênh thang ở Dubai, mấy ai biết được rằng, những năm 1960, nơi đây vẫn là một làng chài, cư dân thưa thớt. Sau mấy chục năm, mọi người ngỡ ngàng trước sự phát triển của Dubai. Nơi đây có đảo nhân tạo hình cây cọ, khách sạn 7 sao và tòa tháp Kharj Bulifa ấn tượng. Dubai là nơi sinh sống của nhiều tỷ phú và là thành phố xa xỉ với cuộc sống sang chảnh của giới nhà giàu. Buenos Aires, Argentina

Hình ảnh chụp đại lộ 9 de Julio ở Argentina năm 1937. Đây là đại lộ rộng nhất thế giới, 7 làn xe, chiều dài 1km. Hồi năm 1937, những căn nhà 2 bên đại lộ còn ít, ngày nay các tòa nhà mọc lên dày hơn nhưng vẫn khá cổ kính và trật tự. Moscow, Nga

Ảnh chụp quang cảnh sông Moscow hồi thế kỷ 19. Chiều dài của con sông này là 503 km. Những công trình cổ kính 2 bên sông vẫn được bảo tồn, ngày nay con đường dọc sông được mở nhiều làn xe và cây cầu bắc qua sông rộng hơn. Hyderabad, Ấn Độ

Hồi thế kỷ 19, thành phố Hyderabad chỉ có những tòa nhà thấp. Nhưng, ngày nay, nơi đây là thành phố sầm uất. Hyderabad nằm ở phía Nam Ấn Độ. Bên cạnh các công trình cổ kính, nhiều khách sạn, chung cư, tòa nhà cao tầng đã mọc lên ở Hyderabad. Chicago, Mỹ

Hồi thế kỳ 19, 2 bên sông Chicago, cảnh quan vẫn còn thưa vắng, trên sông chỉ có những con thuyền qua lại. Ngày nay, 2 bên bờ sông là các cao ốc cao chọc trời. Chicago là thành phố lớn thứ 3 của Mỹ sau New York và Los Angeles. Kualalumpur, Malaysia

Vào những năm 1900, xung quanh tòa nhà Sultan Abdul Samad vẫn khá vắng vẻ. Còn ngày nay, phía sau tòa nhà này mọc lên rất nhiều tòa cao ốc. Ngày nay, nó trở thành trụ sở toà án nhân dân tối cao Malaysia. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳuang cảnh Istanbul những năm 1870 là các căn nhà nhỏ. Còn ngày nay, nhiều tòa nhà cổ kính vẫn được bảo tồn song cũng có nhiều tòa nhà mới mọc lện. Los Angeles, Mỹ

Los Angeles là thành phố lớn thứ 2 ở Mỹ, là thành phố lớn nhất ở bang California. Hình ảnh chụp những năm 1994 cho thấy các cao ốc đã được xây dựng và ngày nay nhiều cao ốc hơn. Thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ 2, thành phố đã phát triển mạnh mẽ. Baku, Azerbaijan

Hồi những năm 1920, đại lộ Neftchiler ở Baku vẫn là con đường nhỏ, đoạn sông bên con đường này vẫn được người dân dùng giặt quần áo. Còn ngày nay ngập cây xanh và trở thành chỗ để đi bộ, thư giãn, xa xa nhiều công trình hiện đại đã mọc lên. Thượng Hải, Trung Quốc

Hồi năm 1920, 2 bên sông Tô Châu đã có nhiều tòa nhà mọc lên. Nhưng ngày nay, 2 bên sông là những tòa nhà cao tầng ấn tượng đặc biệt là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông cao 468m. Yerevan, Armenia

Hình ảnh chụp quảng trường ở Yerevan, Armenia hồi thế kỷ 19 với những tòa nhà khá thấp và quang cảnh vắng lặng. Ngày nay, quảng trường đã được lát gạch, đông đúc hơn và các tòa nhà được trang trí ấn tượng. Bangkok, Thái Lan

Vào thế kỷ 19, cảnh bên sông Chaophraya ở Bangkok vẫn còn thưa thớt nhà. Còn ngày nay, cảnh quan 2 bên rất hoành tráng, bên cạnh khu cung điện của Hoàng gia là rất nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại mọc lên. New York, Mỹ

Thay đổi chóng mặt nhất có thể phải nhắc đến là Manhattan ở New York. Mỹ. Hồi thế kỷ 19, đảo Manhattan gồm các khối nhà thấp. Nhưng ngày nay, nơi đây đã mọc lên rất nhiều cao ốc là văn phòng, trung tâm thương mại... Thậm chí một số khu vực trước đây không ai ở thì nay đã kín các tòa nhà.

