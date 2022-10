Loạt biệt thự triệu đô “ngủ quên” tại KĐT Thiên đường Bảo Sơn

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đường Lê Trọng Tấn kéo dài (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), cách đại lộ Thăng Long chỉ vài trăm mét, Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn từng là "cơn sốt" với rất nhiều nhà đầu tư bất động sản và những người có nhu cầu nhà ở cao cấp nhiều năm về trước.

Dự án Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn là một phần trong tổng thể dự án xây dựng, phát triển khu đô thị mới tại An Khánh, Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Công trình gồm các khối văn phòng thương mại cao tầng, nhà ở cao tầng, bệnh viện, bách hóa, trường học, sân golf, khu vực vườn cây, hồ nước… Ảnh: Cổng vào bên trong khu biệt thự Thiên đường Bảo Sơn.

Khu biệt thự Thiên đường Bảo Sơn là một trong hai dự án cùng với Công viên giải trí Thiên đường Bảo Sơn do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2008. Tuy nhiên, nhiều năm nay vẫn thưa vắng người ở.

Để sở hữu các biệt thự như thế này ở Thiên đường Bảo Sơn, chủ nhân phải là những người có nhiều tỷ đồng.

Những căn biệt thự có thiết kế đẹp mắt với diện tích hơn 300m2 từng có giá tới gần 1 triệu USD những năm sốt đất đỉnh điểm 2008 nhưng hiện nay nhiều căn vẫn bỏ hoang.

Khuôn viên bên trong một số căn biệt thự bỏ hoang.

Biệt thự tiền tỷ để mọc rêu.

Những dãy biệt thự như này có thể dễ dàng bắt gặp bên trong khu đô thị.

Ngoài những ngôi biệt thự đã hoàn thiện mang kiến trúc sang trọng, còn nhiều căn mới chỉ xây xong phần thô rồi bỏ hoang nhiều năm. Phía bên ngoài, tường gạch đã bị xuống cấp theo thời gian, phủ đầy rêu mốc.

Những căn biệt thự đã hoàn thiện từ lâu cũng chung cảnh ngộ bỏ hoang vì không có người đến ở, cổng sắt hoen gỉ, cây leo quây kín.

Lác đác có một số căn biệt thự đang được hoàn thiện để vào ở.

Do bỏ hoang, không người sử dụng nên nhiều hạng mục tại các căn biệt thự xuống cấp, phó mặc mưa nắng.

Nhiều biệt thự mới hoàn thiện phần thô phải xây bịt kín các lối ra vào để không bị xâm phạm.

Một vài căn biệt thự được tận dụng làm nơi ở tạm của công nhân xây dựng.

Khu vực hầm biệt thự ngập nước nặng kèm theo rác thải do đọng nước mưa nhiều ngày, bốc mùi hôi thối.

Những căn biệt thự hàng trăm mét vuông với kiểu dáng thiết kế rất đẹp, nhưng cỏ dại, dây leo bao trùm trông rất nhếch nhác.

Tận dụng những "mảnh đất hoang" bên cạnh nhà, những hộ gia đình chuyển đến ở đã biến sân vườn hàng xóm thành nơi trồng rau để tăng gia.

Những luống rau xanh tươi trở thành nguồn thực phẩm sạch cho những hộ dân ít ỏi tại đây.

Hay biến thành những vườn chuối xum xuê, xanh tốt.

Không khó để bắt gặp những luống rau, vườn chuối tương tự như thế này được trồng khắp khu biệt thự.

Xót xa hình ảnh hoang tàn, rác thải tràn ngập khuôn viên các căn biệt thự bỏ hoang tại đây.

Không gian hiu quạnh trước những căn biệt thự bỏ hoang tại Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn.



















