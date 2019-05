Học “lỏm” 9 cách mua nhà giá hời

Cò nhà đất có thể là giải pháp nhanh chóng giúp bạn tìm mua nhà. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã bị cò lừa đảo. Thêm nữa, mục đích của cò là lấy tiền hoa hồng nên chắc chắn bạn không thể mua được giá tốt nhất. Vì thế, bạn nên tìm mua tại các nguồn thông tin đáng tin cậy như quảng cáo trên báo chí hoặc trang bất động sản online. Khi xác định được khu vực muốn mua nhà, bạn nên thăm dò những người sống tại đó. Bởi, rất có thể họ sẽ biết hàng xóm muốn bán nhà. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được chủ muốn bán, thỏa thuận trực tiếp mà không cần mất tiền cho trung gian. Hãy mạnh dạn gõ cửa ngôi nhà trông có vẻ bỏ hoang, biết đâu chủ nhà đang muốn bán mà chưa có thời gian đăng thông tin trên sàn giao dịch. Trong quá trình tìm mua nhà, đừng quên tìm kiếm càng nhiều căn càng tốt để có nhiều sự lựa chọn. Từ đó, bạn sẽ so sánh được ngôi nhà nào có giá tốt hơn. Trong nhiều trường hợp, một ngôi nhà được rao trên thị trường đã lâu thì chủ nhân sẽ dễ chấp nhận một mức giá thấp hơn mức ban đầu đưa ra. Những căn nhà bị ngân hàng tịch thu sau đó bán với giá thấp hơn cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, bạn cần nghiên cứu kỹ về tính pháp lý của nó. Trả giá không bao giờ là thừa. Bởi, nếu khéo léo thỏa thuận, biết đâu được chủ nhà sẽ du di cho bạn một khoảng tiền. Không nên quá vội vàng và chấp nhận thực tế rằng có thể bạn sẽ mất kha khá thời gian để tìm căn nhà trong mơ của mình. Nếu không ngại việc sửa chữa thì mua một căn nhà cũ là cũng là lựa chọn hợp lý. Đôi khi một ngôi nhà cũ cần 100 triệu sửa chữa lại được bán với giá rẻ hơn 200 - 300 triệu đồng so với một ngôi nhà tương tự. Nguồn ảnh: Internet. Video: Thiết kế nhà phố 80m2. Nguồn: Youtube.

