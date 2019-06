Hóa ra không gian sống của vợ chồng siêu mẫu Lê Thúy lại xanh tươi, mát mắt thế này

Sau hơn 4 năm về sống chung một nhà, "cặp đôi đũa lệch" của làng giải trí Lê Thúy - Đỗ An sống hạnh phúc trong căn hộ ấm cúng tại TP HCM. Ảnh: Giadinhnet. Căn hộ của vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An do chính tay nam diễn viên thiết kế, lên ý tưởng. Ảnh: Nld. Điểm đáng chú ý trong căn hộ là không gian ngập tràn sắc xanh của cây cối. Ảnh: FB Do An. Nam diễn viên Đỗ An còn hài hước chia sẻ: "Cái nhà hay cái rừng? Mà chưa có đã gì hết". Ảnh: FB Do An. Đỗ An cho biết đi đâu anh cũng nghĩ ý tưởng để thiết kế cho căn hộ của mình. Ảnh: FB Do An. Toàn bộ nội thất trong nhà đều do hai vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An tự tay mua sắm. Ảnh: FB Do An. Phòng khách mang phong cách Bắc Âu với gam màu trắng xanh chủ đạo. Ảnh: FB Do An. Màu xanh của cây cỏ tạo cảm giác thư thái. Ảnh: NLD. Khu vực bàn ăn thiết kế lãng mạn với ánh đèn lung linh. Ảnh: NLD. Phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Ảnh: NLD. Một góc làm việc của Lê Thúy. Ảnh: NLD. Video: Căn hộ cao cấp của Phan Anh. Nguồn: Tingiaitri.

Sau hơn 4 năm về sống chung một nhà, "cặp đôi đũa lệch" của làng giải trí Lê Thúy - Đỗ An sống hạnh phúc trong căn hộ ấm cúng tại TP HCM. Ảnh: Giadinhnet. Căn hộ của vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An do chính tay nam diễn viên thiết kế, lên ý tưởng. Ảnh: Nld. Điểm đáng chú ý trong căn hộ là không gian ngập tràn sắc xanh của cây cối. Ảnh: FB Do An. Nam diễn viên Đỗ An còn hài hước chia sẻ: "Cái nhà hay cái rừng? Mà chưa có đã gì hết". Ảnh: FB Do An. Đỗ An cho biết đi đâu anh cũng nghĩ ý tưởng để thiết kế cho căn hộ của mình. Ảnh: FB Do An. Toàn bộ nội thất trong nhà đều do hai vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An tự tay mua sắm. Ảnh: FB Do An. Phòng khách mang phong cách Bắc Âu với gam màu trắng xanh chủ đạo. Ảnh: FB Do An. Màu xanh của cây cỏ tạo cảm giác thư thái. Ảnh: NLD. Khu vực bàn ăn thiết kế lãng mạn với ánh đèn lung linh. Ảnh: NLD. Phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Ảnh: NLD. Một góc làm việc của Lê Thúy. Ảnh: NLD. Video: Căn hộ cao cấp của Phan Anh. Nguồn: Tingiaitri.