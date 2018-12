Dinh thự bay nghìn tỷ gây sốt trong giới đại gia

Máy bay cá nhân BBJ 777X của Boeing được ra mắt tại Triển lãm Hàng không Trung Đông tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Loại máy bay này sẽ có 2 phiên bản là BBJ 777-8 và BBJ 777-9. Boeing cho hay BBJ 777-8 có tầm bay là 21.565 km, còn BBJ 777-9 có tầm bay là 20.438 km. BBJ 777-8 rộng hơn 300m2, còn BBJ 777-9 rộng hơn 340m2 tương đượng một căn nhà. Boeing giới thiệu nội thất của BBJ 777X do 3 hãng thiết kế: Greenpoint Technologies, Jet Aviation, và Unique Aircraft Design thiết kế. Đây là nội thất do Jet Avitation thiết kế. Bên phải lối vào là phòng khách lớn, sang trọng. Đi vào trong là một phòng khách lớn. Bên cạnh bàn ăn là một quầy bar. Phía sau là phòng tắm và tủ quần áo. Hình ảnh nội thất do Unique Airplane Design thiết kế. Hình trên chụp ở lối dẫn vào trong. Khu vực phòng ăn sang trọng, ấm áp. Khu vực phòng khách với tông màu trắng. Hình ảnh thiết kế phòng ngủ. Hình ảnh nội thất do Greenpoint Technologies thiết kế.

