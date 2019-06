"Đất vàng" giữa Thủ đô: Tòa tháp ngàn tỷ đổ nát, bỏ hoang

Tọa lạc ở vị trí đẹp trên đường Phạm Hùng, ngay cạnh tòa nhà Keangnam Landmark, Dự án Vicem Tower do Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng mức vốn lên đến 2.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn của khu vực, với thiết kế một tòa tháp 31 tầng nổi và 4 tầng hầm; diện tích sàn xây dựng khoảng 80.000m2. Vicem Tower được xây dựng với mục đích làm trụ sở điều hành cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam kết hợp với văn phòng cho thuê và kinh doanh thương mại, tất cả đều đạt tiêu chuẩn hạng A. Công trình được khởi công từ năm 2011, dự kiến hoàn thành năm 2014 nhưng đến nay, Vicem Tower mới chỉ xây xong phần thô. Theo tìm hiểu, công trình trình được khởi công xây dựng vào tháng 11/2010, với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm. Dự án do Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) làm nhà thầu thi công xây lắp. Tuy nhiên, sau khi thi công xong 16 tầng phần nổi, công trình đã dừng hoạt động và “đắp chiếu” từ đó đến nay. Habico Tower là dự án bất động sản xếp vào diện “siêu sang” của Hà Nội, được xây dựng trên khu đất hơn 4.490m2 tại số 288 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, với vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD. Tại thời điểm chào bán năm 2011, mức giá từ 4.000 USD/m2 sàn chung cư của dự án thực sự gây sốc cho giới bất động sản cả nước. Với mức giá này, căn hộ rẻ nhất của tòa tháp có giá 21 tỷ đồng và căn hộ đắt nhất lên tới 85 tỷ đồng. Toàn bộ dự án vẫn đang bị bỏ hoang, công trường không có hoạt động thi công. Các thiết bị thi công hầu như không còn hoặc không hoạt động. Usilk City là dự án do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư, nằm ngay trên tuyền đường Lê Văn Lương kéo dài và được khởi công từ năm 2008, gồm 9 khối nhà chung cư cao tầng với 2.800 căn hộ chung cư cao cấp, cùng hàng loạt hệ thống công trình dịch vụ công cộng, tiện ích và hiện đại với tổng số vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng. Sau một hành trình dài hơn 10 năm, thành phố “trong mơ” đó vẫn chỉ dừng lại ở quang cảnh hoang vu, đổ nát đến đau lòng với những cột bê tông, sắt thép han gỉ, xuống cấp trầm trọng.Tòa nhà trên phố Trần Thái Tông được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn văn phòng hạng C, có chiều cao gồm 10 tầng nổi và một tầng hầm trên diện tích tổng thể 1.100m2. Hiện tại, tòa nhà được quây tôn kín xung quanh, cửa luôn trong tình trạng khóa chặt. Mặt tôn trở thành nơi dán tờ rơi, vẽ quảng cáo nhếch nhác. Dự án trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam (trụ sở Vinacomin) được xây dựng tại lô đất 22E3 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội. Dự án được khởi công ngày 20/1/2015 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2018. Tuy nhiên, hiện tại đã sắp bước sang quý II/2019 nhưng mới chỉ xây xong phần thô.

