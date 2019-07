Chung cư độc nhất vô nhị, ai nhìn cũng mê đắm

Dự án được thiết kế bởi các kiến trúc sư thuộc công ty kiến trúc BKK tọa lạc tại một khu dân cư cách trung tâm thành phố khoảng 10km về phía đông bắc, thuộc Melbourne, Úc. Công ty kiến trúc BKK Architects đã thiết kế 44 căn hộ nằm trên sườn dốc với sáu ô cửa sổ lớn gắn trên các khối hộp bê tông đặt so le. Kiểu thiết kế này khiến các khối hộp có hình dạng như một chiếc máy ảnh, điều này cũng mang ý nghĩa các nhà thiết kế mong muốn các ô cửa này sẽ giống như các ống kính giúp gia chủ có thể ngắm nhìn không gian bên ngoài. Các khối hộp bê tông cũng đã được thiết kế và tính toán đặt so le nhau sao cho có thể đón ánh sáng tự nhiên vào nhà mà ít xuất hiện góc khuất nhất. Các ô cửa sổ này được làm bằng kính có chiều cao gần bằng chiều cao khối hộp và quay mặt về phía đường phố, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào không gian bên trong. Bên trong nhà, đồ nội thất và tường được sơn màu trắng đối lập với màu xám của gạch bên ngoài. Một cánh cửa trượt lớn được lắp đặt mở ra khu vực ban công với bàn ghế được thiết kế như nơi sinh hoạt ngoài trời cho người cư ngụ.Việc sử dụng gam màu trắng chủ đạo bên trong còn giúp cho không gian trở nên đồng nhất và giúp gia chủ có cảm giác không gian rộng rãi hơn so với thực tế. Khu vực hành lang dẫn vào các phòng cũng được chú trọng trong thiết kế với các bức tường bằng gỗ cây tuyết tùng cùng thảm lót màu xám. Đặc biệt, các phụ kiện chiếu sáng cũng được thiết kế hình tròn, tạo nên điểm tương đồng trong kết cấu bên trong và bên ngoài nhà.

