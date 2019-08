Bên trong biệt thự 6,9 triệu USD của đạo diễn ‘Vệ binh dải ngân hà’

James Gunn là một nhà làm phim người Mỹ, tham gia vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai trò đạo diễn cho loạt phim Guardians of the Galaxy. Ảnh: Getty. Biệt thự tọa lạc một vùng đất yên tĩnh, gần với bãi biển Big Rock, được xây vào đầu những năm 1990. James Gunn mua bất động sản này vào năm 2016 với giá 6,2 triệu USD. Nằm giữa hàng cây rậm rạp, căn biệt thự mang vẻ thanh bình, được chia thành 2 ngôi nhà để ở và để tiếp đón khách đến chơi. Biệt thự có tổng diện tích hơn 630 m2 với 5 phòng ngủ cùng 5 phòng tắm. Phòng khách rộng rãi, sáng sủa với những bức tường trắng, sàn gỗ sồi, và các ô cửa rộng lớn mở ra ban công, nơi chủ nhân có thể hòa mình trong cảnh sắc núi đồi. Với lò sưởi cỡ lớn là trung tâm, phòng khách có nhiều khu vực để trò chuyện, ăn uống cùng nội thất đa dạng. Không gian ăn uống nhỏ nhắn được bài trí tinh tế với bàn đá cẩm thạch cùng những chiếc đèn cầu kỳ. Gần đó còn có một quầy bar thu nhỏ. Nhà bếp hiện đại với trang thiết bị cao cấp nhưng mang những đường nét truyền thống kiểu trang trại ở miền đồng quê nước Mỹ. Phòng ngủ chính rộng lớn nằm ở tầng 2 căn biệt thự với tông màu xanh denim độc đáo, rực rỡ, bắt mắt. Cánh cửa mang phong cách Pháp mở ra ban công, đem đến một không gian riêng tư cho gia chủ tận hưởng sự bình yên. Phòng tắm chính trang nhã với tông màu be tươi sáng cùng sàn gạch có những họa tiết, hoa văn được thiết kế tinh xảo. Hầu hết phòng ngủ phụ thoáng mát được dùng để đón tiếp bạn bè đều được bố trí tại tầng 1 căn biệt thự. Một góc làm việc thoáng đãng cùng không gian sáng tạo, rất lý tưởng cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Phòng thay đồ cùng tủ chứa quần áo được bài trí, sắp xếp theo phong cách tối giản với tông màu trắng chủ đạo. Khu vực làm việc, đọc sách được thiết kế độc đáo trên tầng áp mái. Phòng gym trong nhà được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tập luyện hiện đại. Ngoài hồ bơi và khu vực spa ngoài trời, bên trong khuôn viên biệt thự còn có sân tennis, thích hợp cho việc luyện tập thể thao.

James Gunn là một nhà làm phim người Mỹ, tham gia vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai trò đạo diễn cho loạt phim Guardians of the Galaxy. Ảnh: Getty. Biệt thự tọa lạc một vùng đất yên tĩnh, gần với bãi biển Big Rock, được xây vào đầu những năm 1990. James Gunn mua bất động sản này vào năm 2016 với giá 6,2 triệu USD. Nằm giữa hàng cây rậm rạp, căn biệt thự mang vẻ thanh bình, được chia thành 2 ngôi nhà để ở và để tiếp đón khách đến chơi. Biệt thự có tổng diện tích hơn 630 m2 với 5 phòng ngủ cùng 5 phòng tắm. Phòng khách rộng rãi, sáng sủa với những bức tường trắng, sàn gỗ sồi, và các ô cửa rộng lớn mở ra ban công, nơi chủ nhân có thể hòa mình trong cảnh sắc núi đồi. Với lò sưởi cỡ lớn là trung tâm, phòng khách có nhiều khu vực để trò chuyện, ăn uống cùng nội thất đa dạng. Không gian ăn uống nhỏ nhắn được bài trí tinh tế với bàn đá cẩm thạch cùng những chiếc đèn cầu kỳ. Gần đó còn có một quầy bar thu nhỏ. Nhà bếp hiện đại với trang thiết bị cao cấp nhưng mang những đường nét truyền thống kiểu trang trại ở miền đồng quê nước Mỹ. Phòng ngủ chính rộng lớn nằm ở tầng 2 căn biệt thự với tông màu xanh denim độc đáo, rực rỡ, bắt mắt. Cánh cửa mang phong cách Pháp mở ra ban công, đem đến một không gian riêng tư cho gia chủ tận hưởng sự bình yên. Phòng tắm chính trang nhã với tông màu be tươi sáng cùng sàn gạch có những họa tiết, hoa văn được thiết kế tinh xảo. Hầu hết phòng ngủ phụ thoáng mát được dùng để đón tiếp bạn bè đều được bố trí tại tầng 1 căn biệt thự. Một góc làm việc thoáng đãng cùng không gian sáng tạo, rất lý tưởng cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Phòng thay đồ cùng tủ chứa quần áo được bài trí, sắp xếp theo phong cách tối giản với tông màu trắng chủ đạo. Khu vực làm việc, đọc sách được thiết kế độc đáo trên tầng áp mái. Phòng gym trong nhà được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tập luyện hiện đại. Ngoài hồ bơi và khu vực spa ngoài trời, bên trong khuôn viên biệt thự còn có sân tennis, thích hợp cho việc luyện tập thể thao.