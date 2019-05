10 tòa nhà kiến trúc ấn tượng nhất thế giới

Phòng hoà nhạc và trung tâm hội nghị Harpa nằm ở ngã ba biển của thủ đô Reykjavik của Iceland. Tòa nhà được bao phủ bởi một hệ khung thép mạ với các ô kính hình học. Vào ban đêm, các dải đèn LED bên ngoài biến cột mốc bờ sông thành một ngọn hải đăng đẹp lung linh. Công viên Garden by the Bay (Singapore) rộng 250 hecta, bao gồm những siêu cây khổng lồ có khả năng tổng hợp năng lượng và lọc không khí. Mỗi cây cao từ 25 - 50m, được trang trí bằng các loài hoa nhiệt đới bao quanh khung thép. Khu phức hợp nhà ở Linked Hybrid (Bắc Kinh) là một không gian đô thị ba chiều, gồm không gian phần bệ dưới đất, các tòa tháp ở trên cao liên kết với nhau cả trên mặt đất và trên không. Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Perot, Dallas (Texas, Mỹ) được "bọc" trong khối bê tông, bao gồm một khối lập phương 5 tầng và "gãy" ở một góc. The Shard là một tòa nhà chọc trời ở Southwark (London), cao 309,6 mét trên mặt đất. Toàn bộ tòa tháp được bao phủ bởi 11.000 tấm kính, giúp tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Bảo tàng nghệ thuật Parrish nằm ở Water Mill (New York) ấn tượng với mái nhà gấp đôi bằng kim loại màu trắng. Nhà hát lớn Quảng Châu (Trung Quốc) thực sự là một tác phẩm nghệ thuật với kiểu dáng như khối đá đôi độc nhất nằm ven bờ sông cùng kết cấu gợn sóng nhô cao. Metropol Parasol là một công trình bằng gỗ tọa lạc tại Quảng trường La Encarnación (thành phố Sevilla, Tây Ban Nha). Công trình gồm 6 cây dù che nắng dưới dạng những cây nấm khổng lồ. Tổ hợp tháp đôi Absolute World (Ontario, Canada) cao 50 và 56 tầng, có kiến trúc hình xoắn độc đáo.Tòa tháp Burj Khalifa (Dubai) được coi là biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất thế giới với thiết kế hình chữ Y xoắn ốc. Nguồn ảnh: Architecturaldigest. Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

