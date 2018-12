10 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới 2018

Với tổng chiều cao 829,8 m trong đó chiều cao đến mái là 828 m, Burj Khalifa (Dubai) giữ danh hiệu tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới kể từ khi hoàn thành vào năm 2009. Theo dự đoán, Burj Khalifa có thể kéo dài danh hiệu này trong 4 năm tới. Vị trí thứ 2 thuộc về tòa tháp Thượng Hải với chiều cao 632 m. Tháp Thượng Hải có nhiều tầng được mở cửa cho công chúng tại tầng 118 và 119. Tính đến năm 2018, đây là tầng quan sát cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Burj Khalifa. Tháp Abraj Al-Bait là một công trình phức hợp chọc trời nằm ở Mecca, Ả Rập Xê Út cao 601 m. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An hay Trung tâm Tài chính Quốc tế Ping An là một tòa nhà chọc trời cao 115 tầng ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ban đầu, tòa nhà cao tới 660 m nhưng sau đó nó bị cắt ngắn hơn còn 599 m. Tòa nhà chọc trời ở Thiên Tân - Goldin Finance 117 (Trung Quốc) đang được xây dựng có chiều cao dự kiến 597 m với 117 tầng. Lotte World Tower là siêu cao ốc 123 tầng, cao nhất Hàn Quốc. Tòa tháp cao 555 m, mở cửa cho công chúng vào ngày 3/4/2017. Trung tâm thương mại One World là tòa nhà cao nhất ở thành phố New York với 541 m. 530 m là chiều cao của Trung tâm tài chính Chow Tai Fook Finance Center ở Quảng Châu (Trung Quốc). Tòa nhà hoàn thành vào tháng 10/2016. Tòa nhà Chow Tai Fook Binhai Center (Trung Quốc) xếp vị trí thứ 9 với chiều cao 530 m. Sở hữu chiều cao 528 m, tòa nhà chọc trời China Zun đang được xây tại trung tâm Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành tòa nhà cao thứ 10 trên thế giới. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Bắc Kinh với 108 tầng. Nguồn ảnh: Thetowerinfo. Video: Cận cảnh tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

