10 cao ốc chọc trời ấn tượng nhất thế giới 2018

Tòa tháp Lotte World Tower (Seoul, Hàn Quốc) là siêu cao ốc 123 tầng cao nhất Hàn Quốc với 556 mét. Tòa tháp lấy ý tưởng thiết kế là hình nón thon dài, uốn nhẹ hai bên. Tòa nhà Generali Tower (Milan, Italy) ấn tượng với hình dáng cong vênh, trong đó cả kích thước sàn và hướng của chúng thay đổi dọc theo trục tháp. 150 North Riverside là tòa nhà cao tầng ở Chicago (Mỹ). Tòa nhà cao 229 mét, gồm 53 tầng chiếm một khu đất rộng hai mẫu ở bờ tây sông Chicago. Được thiết kế bởi Ben van Berkel, tòa tháp Rita City là một cao ốc 257 mét ở Hàng Châu, Trung Quốc. Nằm bên bờ sông thơ mộng, tòa nhà The Ellipse (Jersey City, Mỹ) sở hữu chiều cao 135 mét. Tòa nhà chọc trời Azrieli Sharona ở khu phố Sarona, Tel Aviv, Israel cao 238,5 mét với 53 tầng. Đây cũng là tòa nhà cao nhất ở Israel. River Point, trước đây được gọi là 200 North Riverside Plaza, là một tòa nhà chọc trời cao 52 tầng (213 mét) ở Chicago (Mỹ). Tòa nhà chọc trời 599 mét ở Thẩm Quyến, Trung Quốc có tên là Trung tâm Tài chính Ping An do công ty kiến trúc Kohn Pederson Fox trực tiếp thiết kế, xây dựng hiện trở thành công trình cao thứ 4 trên thế giới. Tòa nhà Arena Tower (London, Anh) cao 149 mét, 45 tầng, bao gồm 366 căn hộ. Britam Tower là tòa nhà thương mại ở Nairobi (Kenya) cao 200 mét, có hình dạng lăng trụ độc đáo. Nguồn ảnh: Archdaily. Video: Tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới: Nguồn: VTC1.