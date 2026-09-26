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Dự đoán ngày mới 26/9/2026 cho 12 con giáp: Tuất gặp quý nhân, Hợi đón lộc

Kho tri thức

Dự đoán ngày mới 26/9/2026 cho 12 con giáp: Tuất gặp quý nhân, Hợi đón lộc

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất công việc, tài lộc, tình cảm có tín hiệu tích cực, tuổi Hợi đón nhiều cơ hội mới.

Thiên Đăng (Theo Sohu)
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Tý cần chú ý cảm xúc và cách giao tiếp, bởi tuổi Tý hôm nay dễ phát sinh căng thẳng hoặc bất đồng nhỏ. Công việc nên xử lý từng việc, tránh tranh luận khi đang nóng giận. Tài chính nên giữ ổn định, hạn chế những khoản chi không cần thiết. Chuyện tình cảm cũng cần sự mềm mỏng. Người độc thân không nên vội tin vào những lời hứa mới quen.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Tý cần chú ý cảm xúc và cách giao tiếp, bởi tuổi Tý hôm nay dễ phát sinh căng thẳng hoặc bất đồng nhỏ. Công việc nên xử lý từng việc, tránh tranh luận khi đang nóng giận. Tài chính nên giữ ổn định, hạn chế những khoản chi không cần thiết. Chuyện tình cảm cũng cần sự mềm mỏng. Người độc thân không nên vội tin vào những lời hứa mới quen.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có vận trình tương đối bình ổn. Đây là thời điểm thích hợp để tập trung học hỏi, nâng cao chuyên môn và củng cố những việc đang làm. Những nỗ lực trước đó có thể dần mang lại kết quả. Tài chính có thể phát sinh một số khoản chi ngoài kế hoạch, nhưng nếu sử dụng đúng mục đích, khoản tiền này có thể phục vụ cho công việc lâu dài. Tình cảm không có biến động lớn, nên dành thêm thời gian cho gia đình.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có vận trình tương đối bình ổn. Đây là thời điểm thích hợp để tập trung học hỏi, nâng cao chuyên môn và củng cố những việc đang làm. Những nỗ lực trước đó có thể dần mang lại kết quả. Tài chính có thể phát sinh một số khoản chi ngoài kế hoạch, nhưng nếu sử dụng đúng mục đích, khoản tiền này có thể phục vụ cho công việc lâu dài. Tình cảm không có biến động lớn, nên dành thêm thời gian cho gia đình.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Dần có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn sau thời gian chịu áp lực. Công việc có thể xuất hiện người hỗ trợ hoặc mang đến thông tin hữu ích. Nếu biết tận dụng quan hệ xã hội, bạn có thể mở rộng thêm cơ hội trong thời gian tới. Tài chính duy trì ở mức khá. Không nên nóng vội đầu tư chỉ vì nghe lời giới thiệu. Về tình cảm, người độc thân có thể tham gia gặp gỡ, giao lưu; người có đôi nên dành thời gian cùng nhau thư giãn.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Dần có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn sau thời gian chịu áp lực. Công việc có thể xuất hiện người hỗ trợ hoặc mang đến thông tin hữu ích. Nếu biết tận dụng quan hệ xã hội, bạn có thể mở rộng thêm cơ hội trong thời gian tới. Tài chính duy trì ở mức khá. Không nên nóng vội đầu tư chỉ vì nghe lời giới thiệu. Về tình cảm, người độc thân có thể tham gia gặp gỡ, giao lưu; người có đôi nên dành thời gian cùng nhau thư giãn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Mão có năng lượng cá nhân được chú ý nhiều hơn. Công việc có thể xuất hiện cơ hội để thể hiện khả năng, nhưng càng thuận lợi bạn càng cần giữ thái độ khiêm tốn. Tài chính có cơ hội cải thiện nếu tập trung vào công việc chính. Tình cảm có dấu hiệu tích cực, song người độc thân nên quan sát kỹ trước khi tiến xa. Tránh quyết định quá nhanh vì cảm xúc nhất thời.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Mão có năng lượng cá nhân được chú ý nhiều hơn. Công việc có thể xuất hiện cơ hội để thể hiện khả năng, nhưng càng thuận lợi bạn càng cần giữ thái độ khiêm tốn. Tài chính có cơ hội cải thiện nếu tập trung vào công việc chính. Tình cảm có dấu hiệu tích cực, song người độc thân nên quan sát kỹ trước khi tiến xa. Tránh quyết định quá nhanh vì cảm xúc nhất thời.
Người tuổi Thìn hôm nay nằm trong nhóm cần chú ý trong ngày 26/9. Tuổi Thìn nên đề phòng những vấn đề phát sinh từ quan hệ xã hội hoặc các khoản chi khó lường. Công việc nên kiểm tra kỹ giấy tờ, thông tin và thỏa thuận. Tài chính không thích hợp cho những quyết định mạo hiểm. Tình cảm cần tránh suy nghĩ quá nhiều hoặc để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ.
Người tuổi Thìn hôm nay nằm trong nhóm cần chú ý trong ngày 26/9. Tuổi Thìn nên đề phòng những vấn đề phát sinh từ quan hệ xã hội hoặc các khoản chi khó lường. Công việc nên kiểm tra kỹ giấy tờ, thông tin và thỏa thuận. Tài chính không thích hợp cho những quyết định mạo hiểm. Tình cảm cần tránh suy nghĩ quá nhiều hoặc để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Tỵ có công việc tương đối ổn định. Bạn nên ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ đang dang dở thay vì mở quá nhiều kế hoạch mới. Tài chính ở mức cân bằng. Nếu có ý định đầu tư, nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Tình cảm khá bình thường; người có đôi nên tăng cường chia sẻ, người độc thân không cần quá nóng vội.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Tỵ có công việc tương đối ổn định. Bạn nên ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ đang dang dở thay vì mở quá nhiều kế hoạch mới. Tài chính ở mức cân bằng. Nếu có ý định đầu tư, nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Tình cảm khá bình thường; người có đôi nên tăng cường chia sẻ, người độc thân không cần quá nóng vội.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Ngọ trong công việc có thể xuất hiện những thay đổi nhỏ hoặc kế hoạch không diễn ra đúng dự kiến. Bạn nên chuẩn bị phương án dự phòng và tránh quyết định vội vàng. Tài chính cần kiểm soát chi tiêu, nhất là những khoản mua sắm theo cảm xúc. Chuyện tình cảm nên nhường nhịn, tránh để một việc nhỏ trở thành tranh cãi lớn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Ngọ trong công việc có thể xuất hiện những thay đổi nhỏ hoặc kế hoạch không diễn ra đúng dự kiến. Bạn nên chuẩn bị phương án dự phòng và tránh quyết định vội vàng. Tài chính cần kiểm soát chi tiêu, nhất là những khoản mua sắm theo cảm xúc. Chuyện tình cảm nên nhường nhịn, tránh để một việc nhỏ trở thành tranh cãi lớn.
Người tuổi Mùi hôm nay có vận trình thuận lợi, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, đồng thời khả năng phán đoán và xử lý công việc cũng sẽ được cải thiện. Tài chính có cơ hội cải thiện nhưng vẫn cần thận trọng. Chuyện tình cảm khá nổi bật, người độc thân có thể tăng cơ hội gặp gỡ người khác giới. Tuy nhiên, nên giữ ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ.
Người tuổi Mùi hôm nay có vận trình thuận lợi, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, đồng thời khả năng phán đoán và xử lý công việc cũng sẽ được cải thiện. Tài chính có cơ hội cải thiện nhưng vẫn cần thận trọng. Chuyện tình cảm khá nổi bật, người độc thân có thể tăng cơ hội gặp gỡ người khác giới. Tuy nhiên, nên giữ ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Thân có vận trình tương đối bình ổn. Công việc phù hợp với việc rà soát, sắp xếp và hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Không nên cùng lúc theo đuổi quá nhiều mục tiêu. Tài chính không có biến động quá lớn. Hãy ưu tiên nguồn thu ổn định thay vì chạy theo cơ hội lợi nhuận cao. Tình cảm khá nhẹ nhàng, thích hợp dành thời gian trò chuyện với người thân hoặc bạn bè.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 26/9/2026, tuổi Thân có vận trình tương đối bình ổn. Công việc phù hợp với việc rà soát, sắp xếp và hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Không nên cùng lúc theo đuổi quá nhiều mục tiêu. Tài chính không có biến động quá lớn. Hãy ưu tiên nguồn thu ổn định thay vì chạy theo cơ hội lợi nhuận cao. Tình cảm khá nhẹ nhàng, thích hợp dành thời gian trò chuyện với người thân hoặc bạn bè.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay tuổi Dậu cần chú ý nhất về sự thay đổi và va chạm trong ngày. Công việc nên hạn chế tranh luận và tránh quyết định quan trọng khi chưa kiểm tra đủ thông tin. Tài chính cũng không nên mạo hiểm. Trong tình cảm, hãy giữ bình tĩnh, tránh để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến mối quan hệ.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay tuổi Dậu cần chú ý nhất về sự thay đổi và va chạm trong ngày. Công việc nên hạn chế tranh luận và tránh quyết định quan trọng khi chưa kiểm tra đủ thông tin. Tài chính cũng không nên mạo hiểm. Trong tình cảm, hãy giữ bình tĩnh, tránh để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến mối quan hệ.
Người tuổi Tuất hôm nay công việc thích hợp để trao đổi, hợp tác và hoàn thành những việc còn dang dở. Tài chính có cơ hội cải thiện nếu biết tận dụng các mối quan hệ. Tình cảm cũng có tín hiệu tích cực. Người độc thân có thể nhận được sự giới thiệu hoặc hỗ trợ gặp gỡ đối phương từ người lớn tuổi.
Người tuổi Tuất hôm nay công việc thích hợp để trao đổi, hợp tác và hoàn thành những việc còn dang dở. Tài chính có cơ hội cải thiện nếu biết tận dụng các mối quan hệ. Tình cảm cũng có tín hiệu tích cực. Người độc thân có thể nhận được sự giới thiệu hoặc hỗ trợ gặp gỡ đối phương từ người lớn tuổi.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Hợi cũng thuộc nhóm được dự báo khá thuận lợi. Tuổi Hợi có nhiều ý tưởng, khả năng sáng tạo tốt và có thể xuất hiện cơ hội tài chính. Công việc phù hợp với viết lách, thiết kế, nghiên cứu hoặc những nhiệm vụ cần sự sáng tạo. Tài chính có thể xuất hiện nguồn thu mới nhưng nên kiểm tra kỹ cơ hội trước khi tham gia. Tình cảm có sức hút tốt hơn thường ngày, song cần phân biệt rõ sự quan tâm chân thành và những mối quan hệ nhất thời.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Hợi cũng thuộc nhóm được dự báo khá thuận lợi. Tuổi Hợi có nhiều ý tưởng, khả năng sáng tạo tốt và có thể xuất hiện cơ hội tài chính. Công việc phù hợp với viết lách, thiết kế, nghiên cứu hoặc những nhiệm vụ cần sự sáng tạo. Tài chính có thể xuất hiện nguồn thu mới nhưng nên kiểm tra kỹ cơ hội trước khi tham gia. Tình cảm có sức hút tốt hơn thường ngày, song cần phân biệt rõ sự quan tâm chân thành và những mối quan hệ nhất thời.
Thiên Đăng (Theo Sohu)
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