Nguồn gốc chà là tươi vài chục nghìn đồng/kg bán đầy chợ mạng

Nếu như trước đây, giá chà là tươi từ 400.000 – 600.000 đồng/kg, chỉ dành cho phân khúc cao cấp, thì nay nguồn hàng từ Thái Lan đổ về mạnh khiến giá giảm sâu.