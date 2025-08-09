Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Từng giá nửa triệu đồng/kg, mận cau Trung Quốc rẻ không ngờ

Kinh doanh

Từng giá nửa triệu đồng/kg, mận cau Trung Quốc rẻ không ngờ

Từng thuộc hàng trái cây cao cấp tại Việt Nam, giá tới 500.000 đồng/kg nhưng nay mận cau Trung Quốc rớt giá, chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khoảng đầu tháng 7, mận cau Trung Quốc (hay còn gọi mận vàng hoàng đế) đổ bộ chợ Việt với giá đắt đỏ, lên tới 450.000 đồng/kg, có nơi rao bán 500.000 đồng/kg, gây sốt thị trường. Ảnh: Facebook
Khoảng đầu tháng 7, mận cau Trung Quốc (hay còn gọi mận vàng hoàng đế) đổ bộ chợ Việt với giá đắt đỏ, lên tới 450.000 đồng/kg, có nơi rao bán 500.000 đồng/kg, gây sốt thị trường. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, loại mận này rớt giá thành hàng bình dân, giá chỉ còn 40.000 đồng/kg, thậm chí có loại chỉ 25.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, loại mận này rớt giá thành hàng bình dân, giá chỉ còn 40.000 đồng/kg, thậm chí có loại chỉ 25.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Chị Mai (bán hàng tại chợ Long Biên, Hà Nội) cho biết, mận cau Trung Quốc đang vào chính vụ, nguồn cung dồi dào nên giá rẻ. Ảnh: Facebook
Chị Mai (bán hàng tại chợ Long Biên, Hà Nội) cho biết, mận cau Trung Quốc đang vào chính vụ, nguồn cung dồi dào nên giá rẻ. Ảnh: Facebook
Mận cau VIP loại 9-10 quả/kg giá chỉ 350.000 đồng/thùng trọng lượng 6kg, tính ra tương đương khoảng 60.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Mận cau VIP loại 9-10 quả/kg giá chỉ 350.000 đồng/thùng trọng lượng 6kg, tính ra tương đương khoảng 60.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Mận cau loại vừa, giá khoảng 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, loại mận nhỏ hơn, giá chỉ từ 25.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Mận cau loại vừa, giá khoảng 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, loại mận nhỏ hơn, giá chỉ từ 25.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook
Theo chị Mai, mức giá này rẻ hơn rất nhiều kể từ khi mận cau Trung Quốc xuất hiện và gây sốt tại thị trường Việt. Ảnh: Facebook
Theo chị Mai, mức giá này rẻ hơn rất nhiều kể từ khi mận cau Trung Quốc xuất hiện và gây sốt tại thị trường Việt. Ảnh: Facebook
Thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7, mận cau nằm trong phân khúc trái cây cao cấp tại Việt Nam. Ảnh: Facebook
Thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7, mận cau nằm trong phân khúc trái cây cao cấp tại Việt Nam. Ảnh: Facebook
Khi đó, muốn ăn mận cau khách phải đặt trước nhưng nay hàng luôn có sẵn với giá rẻ. Ảnh: Facebook
Khi đó, muốn ăn mận cau khách phải đặt trước nhưng nay hàng luôn có sẵn với giá rẻ. Ảnh: Facebook
Mận cau Trung Quốc quả to, loại VIP trọng lượng lên tới 90 -100 gram/quả. Mận chín vỏ màu vàng óng, thịt quả vàng đậm, mềm và ngọt, được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Facebook
Mận cau Trung Quốc quả to, loại VIP trọng lượng lên tới 90 -100 gram/quả. Mận chín vỏ màu vàng óng, thịt quả vàng đậm, mềm và ngọt, được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Facebook
Theo một đầu mối bán nông sản tại Hà Nội, mận cau vàng Trung Quốc mỗi ngày có một mức giá khác nhau. Nhưng xu hướng chung là giá càng ngày càng rẻ. Ảnh: Facebook
Theo một đầu mối bán nông sản tại Hà Nội, mận cau vàng Trung Quốc mỗi ngày có một mức giá khác nhau. Nhưng xu hướng chung là giá càng ngày càng rẻ. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#mận cau Trung Quốc #giá mận cau #mận vàng hoàng đế #giá mận Trung Quốc giảm #mận cao cấp Việt Nam #thị trường trái cây Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT