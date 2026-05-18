Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Googlebooks lộ diện với hệ điều hành mới báo tử cho ChromeOS?

Số hóa - Xe

Googlebooks lộ diện với hệ điều hành mới báo tử cho ChromeOS?

GGoogglebook sẽ là một lựa chọn thay thế Chromebook cao cấp với hệ điều hành hoàn toàn mới, kết hợp Android và ChromeOS với phần cứng cao cấp hơn.

Tuệ Minh
Google vừa công bố dòng máy tính xách tay hoàn toàn mới, có tên gọi là Googlebook. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu – dòng sản phẩm mới này là một bước tiến vượt bậc so với Chromebook về hiệu năng và tính năng, kết hợp ChromeOS và Android vào một hệ điều hành duy nhất.
Google vừa công bố dòng máy tính xách tay hoàn toàn mới, có tên gọi là Googlebook. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu – dòng sản phẩm mới này là một bước tiến vượt bậc so với Chromebook về hiệu năng và tính năng, kết hợp ChromeOS và Android vào một hệ điều hành duy nhất.
Hệ điều hành thống nhất mới này là một rủi ro đối với Google, nhưng cũng có khả năng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Chromebooks vốn đã tích hợp với điện thoại thông minh Android, nhưng Google cho biết hệ điều hành mới sẽ thu hẹp khoảng cách này, mang đến các tính năng tương tự như MacBook cho Googlebook.
Hệ điều hành thống nhất mới này là một rủi ro đối với Google, nhưng cũng có khả năng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Chromebooks vốn đã tích hợp với điện thoại thông minh Android, nhưng Google cho biết hệ điều hành mới sẽ thu hẹp khoảng cách này, mang đến các tính năng tương tự như MacBook cho Googlebook.
Tuy nhiên, thông tin chi tiết còn khá ít, và chúng ta đang chờ đợi thêm thông tin được công bố tại I/O, hội nghị dành cho nhà phát triển của Google, vào ngày 19 tháng 5.
Tuy nhiên, thông tin chi tiết còn khá ít, và chúng ta đang chờ đợi thêm thông tin được công bố tại I/O, hội nghị dành cho nhà phát triển của Google, vào ngày 19 tháng 5.
Googlebook gia nhập thị trường máy tính xách tay vào thời điểm then chốt. Khi MacBook Neo giá 599 đô la của Apple ra mắt hồi đầu năm nay, nó đã hoàn toàn thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng đối với máy tính xách tay giá rẻ, buộc cả các nhà sản xuất PC và Chromebook phải đánh giá lại sản phẩm của mình.
Googlebook gia nhập thị trường máy tính xách tay vào thời điểm then chốt. Khi MacBook Neo giá 599 đô la của Apple ra mắt hồi đầu năm nay, nó đã hoàn toàn thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng đối với máy tính xách tay giá rẻ, buộc cả các nhà sản xuất PC và Chromebook phải đánh giá lại sản phẩm của mình.
Chiến lược của Google dường như là: phát hành một chiếc máy tính xách tay chất lượng cao hơn, được trang bị hệ điều hành thống nhất trên tất cả các điện thoại thông minh Android, và cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ về tính năng, được hỗ trợ bởi công cụ trí tuệ nhân tạo tổng thể mới của họ, Gemini Intelligence.
Chiến lược của Google dường như là: phát hành một chiếc máy tính xách tay chất lượng cao hơn, được trang bị hệ điều hành thống nhất trên tất cả các điện thoại thông minh Android, và cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ về tính năng, được hỗ trợ bởi công cụ trí tuệ nhân tạo tổng thể mới của họ, Gemini Intelligence.
Một trong những điểm bán hàng lớn nhất của Neo là khả năng tích hợp tuyệt vời với iPhone. Nó buộc người dùng phải tự biện minh tại sao họ vẫn sử dụng máy tính Windows khi họ có thể mở khóa các tính năng như Nhắn tin, FaceTime và Phản chiếu màn hình điện thoại - tất cả trên một chiếc máy tính xách tay có thể còn rẻ hơn cả máy tính để bàn của họ.
Một trong những điểm bán hàng lớn nhất của Neo là khả năng tích hợp tuyệt vời với iPhone. Nó buộc người dùng phải tự biện minh tại sao họ vẫn sử dụng máy tính Windows khi họ có thể mở khóa các tính năng như Nhắn tin, FaceTime và Phản chiếu màn hình điện thoại - tất cả trên một chiếc máy tính xách tay có thể còn rẻ hơn cả máy tính để bàn của họ.
Googlebooks gần như chắc chắn là một phản hồi cho điều đó. Một trong những điểm trọng tâm của hệ điều hành mới là tính năng Cast My Apps, cho phép bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại một cách liền mạch trực tiếp từ Googlebook của mình mà không cần tải xuống.
Googlebooks gần như chắc chắn là một phản hồi cho điều đó. Một trong những điểm trọng tâm của hệ điều hành mới là tính năng Cast My Apps, cho phép bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại một cách liền mạch trực tiếp từ Googlebook của mình mà không cần tải xuống.
Tóm lại, ý tưởng ở đây là mang đến sự hỗ trợ gốc cho các ứng dụng Android vào trải nghiệm máy tính xách tay trên Google Book, bao gồm cả công cụ trí tuệ nhân tạo tổng thể mới, Google Intelligence. Google sẽ triển khai các tính năng theo từng đợt, bắt đầu với các điện thoại Samsung Galaxy và Google Pixel mới nhất vào mùa hè này.
Tóm lại, ý tưởng ở đây là mang đến sự hỗ trợ gốc cho các ứng dụng Android vào trải nghiệm máy tính xách tay trên Google Book, bao gồm cả công cụ trí tuệ nhân tạo tổng thể mới, Google Intelligence. Google sẽ triển khai các tính năng theo từng đợt, bắt đầu với các điện thoại Samsung Galaxy và Google Pixel mới nhất vào mùa hè này.
Đã 15 năm kể từ khi Google ra mắt những chiếc Chromebook đầu tiên : những thiết bị giá cả phải chăng với phần cứng khiêm tốn, được thiết kế cho các tác vụ cơ bản như lướt web. Ngày nay, các thiết bị Chromebook và Chromebook Plus đã phát triển lên đẳng cấp cao cấp với màn hình OLED, RAM lên đến 16GB và tất nhiên, hỗ trợ Gemini và các tác vụ AI phức tạp.
Đã 15 năm kể từ khi Google ra mắt những chiếc Chromebook đầu tiên : những thiết bị giá cả phải chăng với phần cứng khiêm tốn, được thiết kế cho các tác vụ cơ bản như lướt web. Ngày nay, các thiết bị Chromebook và Chromebook Plus đã phát triển lên đẳng cấp cao cấp với màn hình OLED, RAM lên đến 16GB và tất nhiên, hỗ trợ Gemini và các tác vụ AI phức tạp.
Điều bất ngờ là Google khẳng định Chromebook sẽ không biến mất. "Chromebook chưa chết," Alexander Kuscher, giám đốc cấp cao phụ trách máy tính bảng và máy tính xách tay của Google, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến. Nếu Googlebooks là một sản phẩm hoàn toàn mới, thì thị trường Chromebook hiện tại sẽ vẫn không thay đổi... ít nhất là hiện tại.
Điều bất ngờ là Google khẳng định Chromebook sẽ không biến mất. "Chromebook chưa chết," Alexander Kuscher, giám đốc cấp cao phụ trách máy tính bảng và máy tính xách tay của Google, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến. Nếu Googlebooks là một sản phẩm hoàn toàn mới, thì thị trường Chromebook hiện tại sẽ vẫn không thay đổi... ít nhất là hiện tại.
Kuscher cho biết Google cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm cho Chromebook ít nhất đến năm 2034, và thừa nhận rằng công ty không thể "bỏ mặc" hàng triệu thiết bị Chromebook hiện đang được sử dụng trong trường học, doanh nghiệp và trong tay người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Kuscher cho biết Google cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm cho Chromebook ít nhất đến năm 2034, và thừa nhận rằng công ty không thể "bỏ mặc" hàng triệu thiết bị Chromebook hiện đang được sử dụng trong trường học, doanh nghiệp và trong tay người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Mặc dù các sản phẩm cụ thể và thông số kỹ thuật liên quan vẫn chưa được công bố, Google đã xác nhận các thiết bị cao cấp mới từ Acer, Asus, HP, Dell và Lenovo. Về mặt vật lý, hiện cũng chưa có nhiều thông tin, nhưng một điều Google đã giới thiệu là "thanh Glow" mới, một thanh đèn LED nhiều màu sắc ở mặt sau của mọi chiếc Googlebook như một ngôn ngữ thiết kế thống nhất.
Mặc dù các sản phẩm cụ thể và thông số kỹ thuật liên quan vẫn chưa được công bố, Google đã xác nhận các thiết bị cao cấp mới từ Acer, Asus, HP, Dell và Lenovo. Về mặt vật lý, hiện cũng chưa có nhiều thông tin, nhưng một điều Google đã giới thiệu là "thanh Glow" mới, một thanh đèn LED nhiều màu sắc ở mặt sau của mọi chiếc Googlebook như một ngôn ngữ thiết kế thống nhất.
Laptop Googlebooks thông minh hơn với hệ điều hành hoàn toàn mới. ​

Tuệ Minh
Google, Techcrouch
#Hệ điều hành mới cho máy tính xách tay #Googlebook thay thế Chromebook cao cấp #Kết hợp Android và ChromeOS #Chiến lược cạnh tranh thị trường máy tính #Tích hợp ứng dụng điện thoại trên laptop #Công nghệ trí tuệ nhân tạo Gemini

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT