Người phụ nữ vượt rào chắn tàu, hành hung hai nhân viên đường sắt

Vụ việc tại Đà Nẵng ghi nhận người phụ nữ cố tình vượt rào chắn tàu, hành hung nhân viên, gây mất an toàn giao thông và sự chú ý cộng đồng.

Thiên Anh

Tối 6/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên điều khiển xe máy cố tình vượt qua rào chắn đường sắt khi tàu đang chuẩn bị đi qua. Không chỉ vi phạm quy định an toàn giao thông, người này còn có hành vi hành hung hai nhân viên gác chắn làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h08 tại khu vực giao cắt đường bộ – đường sắt thuộc km788+515, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Thời điểm này, hệ thống cảnh báo đã hoạt động, đèn đỏ bật và barie chắn tàu đã hạ xuống để đảm bảo an toàn khi đoàn tàu sắp chạy qua.

Tuy nhiên, người phụ nữ điều khiển xe máy vẫn cố tình luồn lách qua thanh chắn, áp sát khu vực đường ray. Phát hiện sự việc, hai nữ nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ đã liên tục nhắc nhở và yêu cầu người này dừng lại để đảm bảo an toàn.

Thay vì chấp hành, người phụ nữ quay lại tranh cãi. Sau đó, bà ta bất ngờ dùng mũ bảo hiểm liên tục đánh vào hai nhân viên đường sắt. Trong lúc xô xát, một phụ nữ khác cũng lao vào tham gia hành hung hai nữ nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ bất chấp vượt rào, đánh nhân viên gác chắn. Ảnh cắt clip.

Sự việc xảy ra ngay tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải dừng lại. Chỉ khi người dân xung quanh chạy tới can ngăn, hai người phụ nữ mới dừng hành vi tấn công.

Theo tìm hiểu, hai nhân viên gác chắn làm nhiệm vụ trong ca trực tối 6/4 là chị T.T.D.Th. và N.T.M.T. Hai người đã nhiều lần cảnh báo nguy hiểm khi phát hiện người phụ nữ cố tình vượt rào chắn, nhưng đối tượng vẫn bất chấp quy định an toàn.

Sau sự việc, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Đồng thời, hai nhân viên gác chắn bị hành hung cũng được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Đại diện đơn vị đường sắt cho biết hành vi vượt rào chắn và tấn công nhân viên làm nhiệm vụ không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Trước đó, nhiều trường hợp tấn công nhân viên gác chắn đã bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Điển hình, TAND quận Thanh Khê (cũ) từng tuyên phạt các bị cáo Dương Quang Tuấn 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù vì hành hung nhân viên gác tàu.

Hiện vụ việc người phụ nữ vượt rào chắn tàu và hành hung nhân viên đường sắt đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

#đường sắt #gác chắn #Đà Nẵng #tấn công #an toàn giao thông #vụ việc

Xã hội

CSGT Hà Nội khẩn trương xử lý dầu loang, đảm bảo ATGT

Sáng 3/4/2024, tại cầu vượt Trần Khát Chân xuất hiện dầu loang dài 50m, gây trượt ngã nhiều phương tiện. Lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý.

Cảnh sát và nhân viên Ban quản lý cầu dùng cát khô khắc phục sự cố.
Cảnh sát và nhân viên Ban quản lý cầu dùng cát khô khắc phục sự cố.

Khoảng 7h00 cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp nhận thông tin người dân phản ánh tại khu vực cầu vượt Trần Khát Chân (hướng Đại Cồ Việt đi Nguyễn Khoái) xuất hiện vết dầu loang kéo dài khoảng 50m trên mặt cầu, khiến một số phương tiện xe máy di chuyển qua khu vực bị ngã do trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xã hội

Xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt Hà Nội để phòng ngừa tai nạn

Hà Nội đã đóng cửa 41 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt, phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông đường sắt.

Vừa qua, lực lượng Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt ra quân xử lý, rào chắn và xóa bỏ nhiều lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

659672194-1386199443550912-8920507436146875862-n.jpg
Các đơn vị CSGT phối hợp chính quyền địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều vị trí vi phạm trên tuyến đường sắt Bắc – Nam
Xã hội

Thấy gì từ lời khai kẻ sát hại cụ bà, vùi lấp giấu xác ở Hải Phòng?

Tuấn khai nhận, chiều tối ngày 29/3 khi đi qua vườn nhà bà T đã bị bà hô hoán trộm cắp. Sau đó Tuấn sát hại bà T, vùi lấp, giấu xác nạn nhân.

Ngày 31/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định tạm giữ Lê Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn là nghi phạm sát hại bà L.T.T (87 tuổi, bà họ của Tuấn, cùng trú tại thôn Đồng Bửa) vào chiều tối ngày 29/3, sau đó, còn vùi lấp, giấu xác nạn nhân ở vườn phía sau nhà.

