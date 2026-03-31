Thấy gì từ lời khai kẻ sát hại cụ bà, vùi lấp giấu xác ở Hải Phòng?

Tuấn khai nhận, chiều tối ngày 29/3 khi đi qua vườn nhà bà T đã bị bà hô hoán trộm cắp. Sau đó Tuấn sát hại bà T, vùi lấp, giấu xác nạn nhân.

Ngày 31/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định tạm giữ Lê Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn là nghi phạm sát hại bà L.T.T (87 tuổi, bà họ của Tuấn, cùng trú tại thôn Đồng Bửa) vào chiều tối ngày 29/3, sau đó, còn vùi lấp, giấu xác nạn nhân ở vườn phía sau nhà.

Nghi phạm Lê Văn Tuấn

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tuấn khai nhận, khoảng 18h chiều 29/3, Tuấn đi qua vườn nhà bà T thì bị bà hô hoán do nghĩ là đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản. Tuấn đã dùng gạch đập vào đầu, gáy bà T dẫn đến tử vong. Sau đó, Tuấn vùi lấp xác nạn nhân ngay trong vườn nhà bà T và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, lời khai ban đầu của đối tượng Tuấn chưa rõ động cơ gây án. Nếu chỉ đi qua vườn nhà bị nghi ngờ là trộm thì không có gì đáng lo ngại đến mức phải “giết người diệt khẩu”.

Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiến hành dựng lại hiện trường, thu thập các dấu vết có liên quan để xác định hành vi vi phạm phạm tội, đồng thời làm rõ nguyên nhân đối tượng thực hiện hành vi vi phạm phạm tội để giải quyết triệt để vụ án.

Trường hợp có căn cứ cho thấy ngoài hành vi giết người, đối tượng này còn có hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng cách dùng vũ lực có thể xử lý đối tượng thêm tội tài sản theo quy định tại điều 168 bộ luật hình sự.

Theo luật sư Cường, lời khai bước đầu của Tuấn phù hợp với hiện trường bị xáo trộn, dấu vết trên đầu nạn nhân và thu giữ được vật chứng, dấu vân tay của đối tượng và các chứng cứ khác có liên quan tại hiện trường vụ án, có căn cứ xác định đối tượng này đã thực hiện hành vi giết người.

Đối tượng Tuấn đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có khả năng nhận thức được hành vi của mình, biết trước hành vi dùng gạch đập vào đầu nạn nhân có thể dẫn đến nạn nhân tử vong nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, sau khi nạn nhân tử vong còn giấu xác để che giấu hành vi phạm tội. Do đó, hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội giết người được quy định tại điều 123 bộ luật hình sự, với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ và giết người già, không có khả năng tự vệ.... Bởi vậy, hình phạt mà đối tượng này sẽ phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm, đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Tuấn đi qua vườn để uống nước, thấy nạn nhân phát hiện ra tưởng là trộm nên đã hô hoán, vì thế đối tượng đã dùng gạch để sát hại nạn nhân rồi chôn xác. Đây chỉ là lời khai một phía từ phía nghi phạm, lời khai này cần phải được xác minh làm rõ để xác định động cơ gây án.

Thông thường có tật, giật mình... các đối tượng trộm cắp tài sản thường sẽ hoang mang lo sợ khi bị phát hiện và có thể sẽ có những phản ứng chống trả lại, tấn công trở lại đối với nạn nhân. Còn trường hợp bị nghi ngờ trộm cắp nhưng bản thân đối tượng trong sạch, ngay thẳng không có gì phải sợ, chỉ cần một vài lời giải thích là xong. Tuy nhiên, đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại người già đang không có khả năng tự vệ là điều bất thường.

Hành vi của Tuấn có tính chất côn đồ, ý thức coi thường pháp luật hoặc có thể để che giấu hành vi vi phạm pháp luật khác (nếu có). Cơ quan điều tra sẽ dựng lại hiện trường để xác định hành vi của đối tượng này, tư thế thực hiện hành vi, hướng lực tác động, những dấu vết trên cơ thể nạn nhân có phù hợp với hung khí gây án hay không. Đặc biệt là làm rõ mặt chủ quan của tội phạm, yếu tố lỗi cũng như động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội, làm căn cứ xác định cấu thành tội phạm cũng như để thực hiện các giải pháp phòng ngừa.

Dù là nguyên nhân gì đi nữa, hành vi sát hại người già không có khả năng tự vệ như vậy là hành vi rất đáng lên án, không thể biện minh, thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, ý thức coi thường pháp luật nên đối tượng này sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này để xác định môi trường, hoàn cảnh, quá trình giáo dục hình thành nhân cách của đối tượng này, để lý giải về động cơ phạm tội, về nhận thức của người phạm tội, làm căn cứ để xác định bản chất của sự việc, đồng thời làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Thời gian qua không ít những trường hợp người trẻ thực hiện hành vi vi phạm phạm tội có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt, không đáng có mà thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội giết người.

Những vụ việc như thế này cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội trong một bộ phận với trẻ. Một số đối tượng thường xuyên tiếp xúc với bạo lực trong gia đình hoặc bạo lực trên mạng xã hội khi còn trẻ dẫn đến sự lệch lạc trong việc nhận thức và hình thành nhân cách, sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống.

Ngoài ra, cũng có những đối tượng thiếu giáo dục, thiếu sự quan tâm của gia đình nên nhận thức không đúng đắn đầy đủ về cuộc sống, thiếu lòng nhân ái, ích kỷ cao độ nên khi bị xâm phạm đến quyền lợi hoặc cảm thấy mình thua thiệt là sẵn sàng dùng bạo lực để tấn công người khác.

Cùng với đó, việc giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống trong một bộ phận giới trẻ chưa tốt dẫn đến nhận thức và nhân cách lệch lạc, dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội. Bởi vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội do những người trẻ tuổi gây ra, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc tương tự có thể xảy ra.