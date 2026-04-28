Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Phát hiện chị N.T.T.H (Hà Tĩnh) nằm gục trong nhà, người thân nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Hạo Nhiên

Ngày 28/4, thông tin từ UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 01 vụ án mạng, khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Ngay lập tức, người dân đã nỗ lực cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Được biết, chị N.T.T H đã ly hôn chồng, đang ở cùng mẹ ruột.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xã hội

Bắt khẩn cấp ngư phủ đâm bạn tàu tử vong ở An Giang

Sau khi án mạng xảy ra, Nguyễn Tấn Được (An Giang) đã chỉ đạo các ngư phủ khác cho lời khai giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 24/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Danh Thiện (SN: 1996, trú tại ấp Phú Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” và Nguyễn Tấn Được (SN: 1985, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Bình An, tỉnh An Giang) về hành vi “Che giấu tội phạm”‎.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2025, Danh Thiện cùng 9 ngư phủ khác trong đó có bị hại N.T.N (23 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) làm thuê trên tàu cá do Nguyễn Tấn Được làm chủ.

Xã hội

Bắt nóng đối tượng sát hại chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn trong quá trình cầm cố điện thoại, Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, Quảng Trị) đã dùng dao đâm chủ tiệm cầm đồ tử vong.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn) để điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 23/4, anh Nguyễn Hùng C. (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2 phường Đồng Thuận) được người dân báo tin, bên nhà bà Trần Thị T. (SN 1966, trú tại tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn, là mẹ đẻ của anh C.) có tiếng xô xát, đánh nhau.

Xã hội

Khởi tố kẻ máu lạnh sát hại 2 người ở Phú Quốc

Bị đề nghị chia tay, Trương Quốc Đạt (19 tuổi, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã dùng dao chém bạn gái và người yêu của bạn gái tử vong tại chỗ.

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (19 tuổi, ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Trương Quốc Đạt và chị T.T.P.Th. (21 tuổi, trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang) từng có 6 tháng sống và làm việc cùng nhau tại đặc khu Phú Quốc.

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  