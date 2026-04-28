Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Phát hiện chị N.T.T.H (Hà Tĩnh) nằm gục trong nhà, người thân nỗ lực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 28/4, thông tin từ UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 01 vụ án mạng, khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Ngay lập tức, người dân đã nỗ lực cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện cạnh thi thể có một con dao, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Được biết, chị N.T.T H đã ly hôn chồng, đang ở cùng mẹ ruột.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.