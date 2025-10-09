Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh bé gái 10 tuổi gây bức xúc ở TP.HCM

Qua làm việc, xác định bà N và cháu N (sinh năm 2015) có xảy ra xích mích từ trước. Mỗi lần cháu N đi qua nhà thì có thái độ khiêu khích bà N.

T/H

MXH lan truyền clip người phụ nữ phun nước bọt và tát vào mặt cháu bé 10 tuổi.

Ngay sau khi clip lan truyền trên mạng, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 27/9 tại tổ 12, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Người phụ nữ trong clip được xác định là bà V.H.N (sinh năm 1975, ngụ TP.HCM).

Qua làm việc, xác định bà V.H.N và cháu N.N.N (sinh năm 2015, ngụ TP.HCM) có xảy ra xích mích từ trước. Mỗi lần cháu N.N.N đi qua nhà thì có thái độ khiêu khích bà N.

Khoảng 18h ngày 27/9, bà N đang bực tức chuyện cũ nên đã phun nước bọt vào mặt cháu bé. Hai bên có lời qua tiếng lại thì bà N dùng tay tát nhẹ 2 cái vào mặt cháu bé.

Sau đó, cha mẹ cháu bé có qua nhà nói chuyện với bà N. Tuy nhiên, bà N không thừa nhận đánh cháu bé. Clip sau đó được lan truyền trên mạng.

Công an phường Tân Đông Hiệp đã vào cuộc xác minh vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Liên quan đến vụ việc, qua làm việc, bà N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ông Nguyễn Hữu H. (cha của cháu N) đã làm đơn không yêu cầu giám định thương tích và không yêu cầu khởi tố vụ án.

Về phía bà N., hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ về hành vi "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

#xử lý hành vi sai trái #bà N #bé gái #TP.HCM #đánh người #mâu thuẫn

Bài liên quan

Đời sống

Hóa giải mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình

Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình là điều khó tránh khỏi. Lắng nghe và trao đổi bình tĩnh là chìa khóa để giữ hòa khí, gắn kết tình cảm gia đình.

Mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình là hiện tượng phổ biến và tự nhiên. Sự khác biệt về quan điểm, giá trị sống, cách giáo dục, lối sống hay thói quen giữa cha mẹ – con cái, ông bà – cháu chắt… đôi khi dẫn đến xung đột, căng thẳng. Tuy nhiên, nếu biết cách xử lý, những khác biệt này có thể trở thành cơ hội để gắn kết, hiểu nhau hơn.

z7015967186948-ea0f1390680ad3f5234e355fa56421c8.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau, 1 người bị thương ở Hải Phòng

Khi xem cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đuổi đánh nhau khiến 1 người bị thương.

Ngày 29/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 02h00 ngày 21/9, trên tuyến đường Bùi Viện, thuộc phường Kiến An, một số thanh, thiếu niên tụ tập thành đám đông với mục đích xem, cổ vũ cho các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao.

89.png
Nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng “cộm cán” doạ chém người ở Lâm Đồng

Do mâu thuẫn cá nhân, Ngô Văn Thuận (Lâm Đồng) đã cầm theo dao đứng la hét, chửi bới, đe dọa chém người ngay trên đường.

Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thuận (SN 1978 thường trú tại thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 18/9, do mâu thuẫn cá nhân, Thuận đã cầm theo dao và lưỡi hái đứng la hét, chửi bới, đe dọa chém người ngay trên đường Trần Hưng Đạo, thôn Mỹ Khê, đặc khu Phú Quý. Hành vi của Thuận khiến người dân hoang mang, lo sợ, không dám lưu thông qua khu vực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới