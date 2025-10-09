Người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh bé gái 10 tuổi gây bức xúc ở TP.HCM

Qua làm việc, xác định bà N và cháu N (sinh năm 2015) có xảy ra xích mích từ trước. Mỗi lần cháu N đi qua nhà thì có thái độ khiêu khích bà N.

MXH lan truyền clip người phụ nữ phun nước bọt và tát vào mặt cháu bé 10 tuổi.

Ngay sau khi clip lan truyền trên mạng, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 27/9 tại tổ 12, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Người phụ nữ trong clip được xác định là bà V.H.N (sinh năm 1975, ngụ TP.HCM).

Qua làm việc, xác định bà V.H.N và cháu N.N.N (sinh năm 2015, ngụ TP.HCM) có xảy ra xích mích từ trước. Mỗi lần cháu N.N.N đi qua nhà thì có thái độ khiêu khích bà N.

Khoảng 18h ngày 27/9, bà N đang bực tức chuyện cũ nên đã phun nước bọt vào mặt cháu bé. Hai bên có lời qua tiếng lại thì bà N dùng tay tát nhẹ 2 cái vào mặt cháu bé.

Sau đó, cha mẹ cháu bé có qua nhà nói chuyện với bà N. Tuy nhiên, bà N không thừa nhận đánh cháu bé. Clip sau đó được lan truyền trên mạng.

Công an phường Tân Đông Hiệp đã vào cuộc xác minh vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Liên quan đến vụ việc, qua làm việc, bà N đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ông Nguyễn Hữu H. (cha của cháu N) đã làm đơn không yêu cầu giám định thương tích và không yêu cầu khởi tố vụ án.

Về phía bà N., hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ về hành vi "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.