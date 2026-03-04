Xe khách lớn cháy ngùn ngụt, trơ khung vì nổ lốp

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị thiêu rụi, trơ khung do cứu hỏa không thành.

Tối 1/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm khi đang lưu thông qua Km6 đường tránh Đông (khu vực hồ Ea Nhái), thuộc thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Video: MXH

Bước đầu, nguyên nhân được xác định do nổ lốp trước bên phụ, phần lốp ma sát với thùng dầu rơi xuống mặt đường phát sinh tia lửa, dẫn đến cháy từ khu vực bánh xe trước. Phát hiện sự việc, tài xế và phụ xe nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời hỗ trợ hành khách xuống xe an toàn.

Đến khoảng 20h15, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, phối hợp với Trạm CSGT Krông Búk và Công an xã Ea Knuếc tổ chức phân luồng giao thông, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo đó, xe khách loại 44 giường nằm, 2 chỗ ngồi do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (SN 1982, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển bất ngờ phát cháy từ khu vực bánh trước bên phụ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 44 hành khách và 2 tài xế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị thiêu rụi, trơ khung.