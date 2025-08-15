Hà Nội

Người phụ nữ bán cá băng qua đường bị tàu hỏa tông tử vong

Đi xe máy qua đường ngang dân sinh ở xã Trung Lộc (Nghệ An) ra chợ bán cá, người phụ nữ không may bị tàu hỏa tông trúng tử vong tại chỗ.

Thanh Hà

Ngày 15/8, thông tin từ lãnh đạo Ga Quán Hành (Nghệ An) cho biết, tại khu gian Mỹ Lý - Quán Hành trên tuyến đường sắt Bắc Nam vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

tai-nan-duong-sat-1-1755227409-2884-1755227718.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h38 sáng 15/8 tại km 304+575, đoạn qua địa bàn xã Trung Lộc (Nghệ An). Thời điểm này một người phụ nữ đi xe máy chở theo nhiều chậu đựng cá băng qua đường ngang dân sinh. Đúng lúc tàu hỏa NA1 đi đến đâm trúng khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trương Thị Q. (SN 1969, trú phường Cửa Lò, Nghệ An). Nạn nhân buôn bán hải sản ở chợ, lúc mang cá ra chợ bán thì xảy ra tai nạn.

Được biết, vị trí đường ngang dân sinh có đầy đủ biển báo theo quy định. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tàu NA1 đã dừng lại giải quyết.

