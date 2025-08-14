Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng tấn công CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường tai nạn

Sau khi gây tai nạn giao thông và rời khỏi hiện trường, một người đàn ông ở Gia Lai đã tấn công cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu quay lại hiện trường.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Trưa 14/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông tấn công CSGT sau khi gây tai nạn ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) rồi rời khỏi hiện trường

Người liên quan vụ tai nạn giao thông và tấn công CSGT được xác định là Ngô Văn Đ. (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam). Đối tượng này bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

n1.jpg
Bất ngờ, người đàn ông dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô. Ảnh CTV

Khoảng 7h40 cùng ngày, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (Phường Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên QL1D. Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BKS 77L2 - 403.03 của chị H.T.H.N (25 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

Người dân nhà gần vụ TNGT cho biết, một người đàn ông đi xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công hai chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh. Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - QL1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Trung tá Đông sau khi điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại làm việc. Bất ngờ, người này dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và Thiếu tá Trần Văn Thi (tổ tuần tra CSGT khu vực 1) cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế đối tượng

Đối tượng khai, sau khi xảy ra va chạm đã giấu xe máy BKS 77FB - 3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe máy để phục vụ điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an xác minh clip kẻ côn đồ tấn công 2 cô gái:

(Nguồn: THĐT)
#vụ TNGT #Phường Quy Nhơn Nam #BKS 77L2 - 403.03 #tấn công CSGT #chân đạp ngã xe mô tô.

Xã hội

