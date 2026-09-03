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Sống Khỏe

Đi mổ tuyến giáp bất ngờ phát hiện bệnh Von Willebrand hiếm gặp

Từng sinh mổ và phẫu thuật u xơ tử cung, người phụ nữ 49 tuổi không biết mình mắc rối loạn đông máu di truyền.

Thúy Nga

Đã từng phẫu thuật nhưng không phát hiện bệnh rối loạn đông máu di truyền

Người bệnh Kiều Thị Thiết (49 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tân, TP Hồ Chí Minh) phát hiện bướu tuyến giáp cách đây khoảng 3 tháng. Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán bướu đa nhân hai thùy tuyến giáp, nghi ngờ ung thư và có chỉ định phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Trong quá trình đánh giá sức khỏe và chuẩn bị trước mổ, các bác sĩ phát hiện người bệnh mắc bệnh Von Willebrand – một rối loạn đông máu di truyền hiếm gặp.

TS.BS Đỗ Tiến Dũng, Trưởng khoa Huyết học và Chẩn đoán tế bào, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh Von Willebrand ảnh hưởng đến quá trình đông cầm máu, khiến người bệnh có thể chảy máu kéo dài hoặc khó kiểm soát, đặc biệt khi thực hiện thủ thuật và phẫu thuật.

Vì vậy, việc nhận diện bệnh trước mổ có ý nghĩa quan trọng, giúp bác sĩ chủ động xây dựng phương án dự phòng và kiểm soát nguy cơ chảy máu.

Đáng chú ý, trước đó người bệnh từng sinh mổ và phẫu thuật cắt u xơ tử cung nhưng chưa được phát hiện bệnh.

“Tôi đã từng sinh mổ và trước đây cũng đã phẫu thuật cắt u xơ tử cung nhưng không biết mình mắc bệnh này. Đến khi vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương để phẫu thuật tuyến giáp, các bác sĩ mới phát hiện ra tôi mắc bệnh Von Willebrand”, chị Thiết chia sẻ.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Hai bệnh viện xây dựng phương án điều trị trước mổ

Theo TS Đỗ Tiến Dũng, bệnh Von Willebrand là bệnh lý rối loạn đông máu di truyền do thiếu hụt hoặc rối loạn chức năng của yếu tố Von Willebrand – một protein có vai trò quan trọng trong quá trình đông cầm máu.

Người mắc bệnh có thể bị chảy máu kéo dài, khó cầm máu khi thực hiện các thủ thuật, đặc biệt là phẫu thuật.

Với trường hợp của chị Thiết, bệnh lý tuyến giáp không phải vấn đề quá phức tạp, nhưng tình trạng rối loạn đông máu là yếu tố đặc biệt cần lưu ý do có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của cuộc mổ.

Người bệnh được khám tại cơ sở chuyên khoa huyết học và chỉ định bổ sung yếu tố đông máu. Trước phẫu thuật, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xây dựng phương án điều trị, kiểm soát nguy cơ chảy máu.

BS.CKI Đỗ Trung Kiên, Khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật, cho biết trường hợp này cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ. Việc đánh giá tình trạng đông máu, bổ sung các yếu tố cần thiết và phối hợp giữa các chuyên khoa có vai trò quan trọng đối với sự an toàn của người bệnh.

Để kiểm soát nguy cơ chảy máu, ê-kíp điều trị đã thực hiện truyền tủa lạnh (Cryoprecipitate) trước, trong và sau phẫu thuật nhằm bổ sung các yếu tố cần thiết cho quá trình đông cầm máu.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp liên chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, không ghi nhận biến chứng chảy máu bất thường.

Sau 4 ngày phẫu thuật, người bệnh ổn định, vết mổ diễn biến tốt, dẫn lưu đã được rút. Đến ngày thứ 5, người bệnh đủ điều kiện xuất viện và được hướng dẫn tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại nhà.

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Trường hợp của chị Thiết cho thấy giá trị của việc đánh giá toàn diện trước phẫu thuật, đặc biệt khi người bệnh có thể mang những rối loạn đông máu tiềm ẩn mà trước đó chưa từng được chẩn đoán.

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#Von Willebrand #Rối loạn đông máu di truyền #Phẫu thuật tuyến giáp #Chảy máu bất thường #Điều trị huyết học

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