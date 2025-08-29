Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người dân tranh thủ nghỉ ngơi chờ xem diễu binh sáng 30/8

Trên các phố quanh Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân đang xếp hàng chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8 đã tranh thủ nghỉ ngơi.

Thiên Anh
z6958983132833-9a7dd7ecd0b76ea57608f91422eb660b.jpg

22h tối 29/8, còn hơn 8 tiếng nữa mới tới giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình đã đông kín người.

z6958983134121-35754b6e873c72421c4da316b631f668.jpg

Thời gian chờ đợi còn khá dài, lại yên tâm vì đã tìm được chỗ đẹp để xem Tổng duyệt A80, nhiều người tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi, chợp mắt.

z6958983134122-2b69b895eb53d6137fb92e319cfa8e5f.jpg

Bên cạnh lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều người vẫn tìm được chỗ trải chiếu nằm nghỉ giữ sức cho sáng mai xem Tổng duyệt.

z6958983137027-7e231077108e5f95c471ddeaddd4ec18.jpg

Người nằm, người ngồi san sát nhau, không còn chỗ chen chân.

z6958983141018-da299303a7d8ad42c0004844dc365fe1.jpg

Em bé vẫn thức cùng người lớn.

z6958983142826-3772e1c3b443c9463249045621592b4c.jpg

Có người còn dựng lều nhỏ để ngủ.

z6958983151301-14965434ff1977fb95ca780a6c25f010.jpg
z6958983153375-f263ef614f994033ebdae52145b98ade.jpg

Buổi tổng duyệt được đánh giá là cơ hội hiếm có để người dân xem toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành hoành tráng với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, các khối quần chúng cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại nên ai cũng háo hức.

z6958983158528-0cf2e0469b2ef5cf24e0b4ff8de1acac.jpg

Từ 22h, lực lượng chức năng đã cấm đường, phố xá yên tĩnh nên có thể tranh thủ chợp mắt.

z6958983210599-7f7eeb9af5e71892593d165180150e72.jpg

Thay nhau người nằm, người ngồi để nghỉ ngơi.

z6958983227679-ef4c1961b0053a097309912a762e81ae.jpg

Giữ sức cho ngày mai xem Tổng duyệt.

#Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh diễu hành #80 năm Quốc khánh 2/9 #nhiệm vụ A80 ##RangRoVietNam

Bài liên quan

Tri thức Cuộc sống Daily News

Hà Nội mưa lớn nhưng người dân quyết “cắm trại” xuyên đêm chờ xem tổng duyệt, khu vực ưu tiên được chuẩn bị chu đáo

Dù trời đổ mưa, trên các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương,… nhiều người dân quyết tâm chờ xuyên đêm, sẵn sàng đồ ăn, nước uống, thậm chí dựng lều trại để nghỉ ngơi, chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng ngày mai. 

Chương trình tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 30/8. Buổi tổng duyệt được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. 

Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua. Còn khoảng 7 tiếng sẽ đến giờ tổng duyệt, mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành theo đúng tiến độ. 

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân đội mưa chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Bất chấp cơn mưa rào tối 29/8, trên các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người vẫn che ô, mặc áo mưa kiên nhẫn đứng đợi xem diễu binh A80.

z6958528707213-edb0084390543c466d533537ead22698.jpg

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình. Dù dự báo thời tiết có mưa to, nhưng ngay từ sáng 29/8, rất đông người dân đã có mặt trên các tuyến phố quanh khu vực quảng trường để giữ chỗ, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an thành phố Hà Nội bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên xem tổng duyệt

Công an TP. Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

z6958212542570-2eb5babfae33e607ee23721d6b48dfa9.jpg
Một ngày trước Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tại khu vực đường Hùng Vương - Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội) đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80.
z6958212563095-ef3f9a93d429952c8342184e75ba9e98.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Tới khuya ngày 29/8, tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn người đã ngồi kín vỉa hè, háo hức chờ đợi để xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 30/8.