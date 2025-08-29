Người dân tranh thủ nghỉ ngơi chờ xem diễu binh sáng 30/8

Trên các phố quanh Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân đang xếp hàng chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8 đã tranh thủ nghỉ ngơi.

22h tối 29/8, còn hơn 8 tiếng nữa mới tới giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình đã đông kín người.

Thời gian chờ đợi còn khá dài, lại yên tâm vì đã tìm được chỗ đẹp để xem Tổng duyệt A80, nhiều người tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi, chợp mắt.

Bên cạnh lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều người vẫn tìm được chỗ trải chiếu nằm nghỉ giữ sức cho sáng mai xem Tổng duyệt.

Người nằm, người ngồi san sát nhau, không còn chỗ chen chân.

Em bé vẫn thức cùng người lớn.

Có người còn dựng lều nhỏ để ngủ.

Buổi tổng duyệt được đánh giá là cơ hội hiếm có để người dân xem toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành hoành tráng với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, các khối quần chúng cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại nên ai cũng háo hức.

Từ 22h, lực lượng chức năng đã cấm đường, phố xá yên tĩnh nên có thể tranh thủ chợp mắt.

Thay nhau người nằm, người ngồi để nghỉ ngơi.

Giữ sức cho ngày mai xem Tổng duyệt.