Người dân tháo dỡ "chuồng cọp" sau vụ cháy chung cư Độc Lập

Sáng 12/7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP HCM phối hợp UBND phường, xã TP HCM tuyên truyền, vận động cư dân sống tại các căn hộ, nhà ở, chung cư cao tầng có lắp đặt lồng sắt tháo dỡ "chuồng cọp".

Một "chuồng cọp" bít bùng nay được mở lối thoát nạn.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, cư dân chung cư 518 (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) cho hay trước đây do sợ mất an ninh và an toàn cho trẻ em, gia đình bà có lắp đặt khung thép và lưới B40 che chắn khu vực ban công. Song sau vụ cháy chung cư Độc Lập, bà nhận thấy đây là cái bẫy chết người.

"Gia đình tôi thuê thợ đến tháo dỡ "chuồng cọp" để tạo lối thoát hiểm thứ hai", bà Dung nói.

Theo ghi nhận, hiện nhiều cư dân đang tháo dỡ "chuồng cọp" hoặc mở lối thoát nạn thứ hai để đảm bảo thoát nạn và PCCC.

Theo kế hoạch, PC07 phối hợp địa phương tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn các lồng sắt “chuồng cọp” tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, hộ gia đình trên địa bàn.

Nhiều chung cư cũ ở TP HCM bít bùng "chuồng cọp"

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, ý thức trách nhiệm với phòng ngừa cháy, nổ cho người dân bằng nhiều hình thức; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng "HELP 114", đăng ký, theo dõi Website, Zalo, Fanpage, Kênh Youtube Phòng PC07 cho người dân.

PC07 cũng vận động 100% nhà ở hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ thô sơ phá dỡ; có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn an toàn.