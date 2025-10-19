Người đàn ông tử vong trong rừng ở Lâm Đồng, nghi bị voi tấn công

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông 66 tuổi, được phát hiện tử vong trong rừng, gần vị trí có dấu chân nghi của voi.

Ngày 19/10, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong rừng trên địa bàn xã Đắk Wil, gần khu vực xuất hiện dấu chân nghi của voi.

Nạn nhân được xác định là ông M.V.T (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng). Ông T được phát hiện tử vong lúc khoảng 9h sáng 18/10 tại bìa rừng, thuộc tiểu khu 854, địa bàn xã Đắk Wil.

Hiện trường khu vực rừng xã Đắk Wil (Lâm Đồng) là nơi phát hiện thi thể ông M.V.T, gần đó có dấu chân nghi của voi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 17/10, người thân trình báo Công an xã Đắk Wil về việc ông T mất tích khi vào rừng hái măng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến sáng hôm sau, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể ông T trong rừng, gần khu vực có dấu vết nghi là của voi rừng. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Được biết, khu vực tiểu khu 854 là vùng giáp ranh rừng tự nhiên, thời gian gần đây thỉnh thoảng xuất hiện voi rừng di chuyển qua lại. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu vết tại hiện trường và khuyến cáo người dân thận trọng khi vào rừng khai thác lâm sản, hái măng trong mùa mưa.

