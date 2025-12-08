Hà Nội

Video

Người đàn ông tử vong do thanh tạ trượt khỏi tay, rơi thẳng vào ngực

Ronald José Salvador Montenegro - VĐV cử tạ đang tập luyện thì thanh tạ trượt khỏi tay và đập vào ngực, khiến anh tử vong ngay sau vài bước loạng choạng.

Trường Hân dịch

Bài tập tạ đã khiến Ronald José Salvador Montenegro - một VĐV cử tạ 55 tuổi tử vong tại một phòng tập thể dục ở Olinda, Pernambuco, khi bài tập này đòi hỏi kỹ thuật và sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Thanh tạ trượt khỏi tay và đập vào ngực ông, đoạn phim từ camera an ninh phòng tập đã ghi lại khoảnh khắc tai nạn, theo Tribuna Online.

Nguồn: @newzalpha / Instagram

" Ngay cái tên đã cho thấy nó rất nguy hiểm. Cách tập tạ này không được khuyến khích sử dụng cho công chúng nói chung và chỉ những người được đào tạo bài bản mới sử dụng. Trong một số phương pháp, cách tập này còn có cái tên kỳ lạ là 'cầm vợt tự sát", Giáo sư Junior Jocas, thành viên hội đồng quản trị Hội đồng Giáo dục Thể chất Liên bang (Confef), giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Estadão.

Trong video, có thể thấy người đàn ông này đã đặt ngón tay cái vào mặt sau của thanh chắn, cùng với các ngón tay khác, giúp thiết bị trượt về phía trước.

Theo Jocas, cách người đàn ông cầm thanh tạ không phù hợp do rủi ro mà nó mang lại. "Khi chúng ta nói về bài đẩy tạ nằm, nên cầm tạ theo kiểu vòng cung, tức là dùng ngón cái để giữ tạ", ông nói.

Một vấn đề khác được giáo sư chỉ ra là thiếu sự hướng dẫn và hỗ trợ chuyên nghiệp khi thực hiện bài tập. "Thậm chí có thể có bạn tập hỗ trợ khi tập xà, nhưng hướng dẫn phải đến từ chuyên gia Giáo dục Thể chất", Jocas nói.

Theo ông, những tai nạn như trường hợp của Ronald, nhưng ít nghiêm trọng hơn, là chuyện thường ngày ở các phòng tập thể hình. "Tất nhiên, vì bi kịch của cái chết, trường hợp này được chú ý nhiều hơn, nhưng đây là một tai nạn rất phổ biến. Đẩy tạ là một thiết bị đòi hỏi sự chăm sóc và giám sát liên tục", ông nói.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, vị giáo sư cho biết người đàn ông đang mang một vật nặng từ 70 đến 80 kg khi tai nạn xảy ra. "Đó không phải là mức tạ dành cho người mới bắt đầu, người thậm chí còn không thể nhấc nổi tạ ra khỏi giá đỡ", ông nói. "Các vấn đề kỹ thuật và an toàn luôn phải được cân nhắc, bất kể bạn là người tập tạ nghiệp dư hay chuyên nghiệp", ông nhấn mạnh.

Theo Jocas, việc sử dụng các phụ kiện như găng tay sẽ không ngăn chặn được thảm kịch. "Găng tay sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Tôi không nghĩ nó sẽ giải quyết được vấn đề. Sức mạnh cầm nắm và giám sát chuyển động là hai điểm chính", ông nói.

Theo huấn luyện viên, sự an toàn khi tập đẩy tạ nằm bắt đầu từ tư thế cầm nắm. Cách đặt tay trên thanh tạ quyết định sự ổn định, hiệu quả và khả năng phòng ngừa tai nạn.

