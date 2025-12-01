Người đàn ông lái xe tông tử vong chị em ruột đứng trước cửa nhà

Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 11h30p ngày 30/11, Thành chạy ô tô màu trắng đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu. Thấy bà H. cùng bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và một bé trai đang đứng trước sân nhà, Thành lùi xe lại cho xe đâm thẳng vào bà S.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc kinh hoàng khiến một người tử vong. Nguồn: MXH

Sau đó, Thành lùi xe lại, tiếp tục đâm vào những người còn lại trong sân nhà. Vụ việc khiến bà S. bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong.

Tiếp đó, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường và dùng xe máy chạy đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh), chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ.

Bước đầu xác định những nạn nhân đều là chị em trong gia đình của Thành. Trước đó Thành và những người trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa hòa giải được, thông tin trên Đời sống & Pháp luật.

Hiện clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh đối tượng nhiều lần tông vào người nhà đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.