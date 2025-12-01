Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông lái xe tông tử vong chị em ruột đứng trước cửa nhà

Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Trường Hân t/h

Khoảng 11h30p ngày 30/11, Thành chạy ô tô màu trắng đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu. Thấy bà H. cùng bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và một bé trai đang đứng trước sân nhà, Thành lùi xe lại cho xe đâm thẳng vào bà S.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc kinh hoàng khiến một người tử vong. Nguồn: MXH

Sau đó, Thành lùi xe lại, tiếp tục đâm vào những người còn lại trong sân nhà. Vụ việc khiến bà S. bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong.

Tiếp đó, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường và dùng xe máy chạy đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh), chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ.

Bước đầu xác định những nạn nhân đều là chị em trong gia đình của Thành. Trước đó Thành và những người trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa hòa giải được, thông tin trên Đời sống & Pháp luật.

Hiện clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh đối tượng nhiều lần tông vào người nhà đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

#Tây Ninh #giết người #gia đình #Tấn Thành #bắt giữ #tông xe

Bài liên quan

Video

Tông vào xe con dừng ở làn khẩn cấp, xe tải lật nghiêng ra đường

Vụ va chạm đáng tiếc được phỏng đoán phần lớn do tài xế xe tải mất tập trung trong khi điều khiển xe.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 23/11/2025 trên cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân. Chiếc xe tải va vào một xe con đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp. Sau đó mất lái và tiếp tục va vào xe Audi đang lưu thông ở làn giữa rồi lật nghiêng ra đường.

Nguồn: Facebook_Tin nóng giao thông 24h
Xem chi tiết

Video

Tài xế xe bán tải tông ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đang truy tìm tài xế xe bán tải có hành vi đâm ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn sau khi bị phát hiện chạy quá tốc độ.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 23/11, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên Đường tỉnh 816 (đoạn qua xã Bình Đức) phát hiện ô tô bán tải chạy vượt tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng truy đuổi, liên tục yêu cầu dừng lại nhưng người điều khiển ô tô vừa bỏ chạy vừa ép xe lực lượng chức năng.

Khi được CSGT ra hiệu lệnh dừng kiểm tra tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Nguời đàn ông vô cớ bị đạp ngã ra đường, suýt bị xe hơi tông trúng

Đang ngồi trên xe máy để chờ giao đồ cho cửa hàng bên cạnh, người đàn ông bị T. đạp ngã ra đường. Rất may không có chuyện đáng tiếc xảy ra dù ô tô vừa lao tới.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một khách hàng suýt mất mạng vì bị đạp ngã ra đường.

Clip gây phẫn nộ ở Tây Ninh đang khiến MXH bức xúc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới