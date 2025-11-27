Xe 7 chỗ đâm trực diện xe tải trên quốc lộ 1A, 4 người tử vong

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe hơi khiến 4 người chết, 2 người bị thương, tạm giữ khẩn cấp một lái xe.

Chiều 26/11, lãnh đạo xã Nhân Lý (tỉnh Lạng Sơn) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người chết và 2 người bị thương nặng, thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Lực lượng chức năng địa phương và công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Camera hành trình xe tải ghi lại vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Video: MXH

Hiện các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng (Lạng Sơn) cấp cứu và khám nghiệm theo quy định.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 13h30 tại Km42+600 quốc lộ 1.

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.XX và xe con biển số 19A-383.XX làm 4 người chết tại hiện trường. 2 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do xe con đi không đúng phần đường, tông trực diện vào xe đầu kéo đi chiều ngược lại.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhân Lý. Xe ô tô 7 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã bất ngờ lao sang làn ngược chiều rồi húc trực diện vào xe tải đang chở cát. Lúc này, xe ô tô trắng chở 6 người, theo Vietnamnet.

Hiện cơ quan điều tra đang thụ lý vụ việc theo quy định.