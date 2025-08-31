Hà Nội

Video

Người đàn ông trèo lan can cầu, nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi loạng choạng, trèo lên lan can cầu ngồi rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết.

Trường Hân t/h

Trước đó, vào chiều 26/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên cởi trần, mặc quần đùi đi loạng choạng trên cầu. Sau đó, thanh niên này trèo lên lan can cầu ngồi rồi bất ngờ nhảy xuống dòng nước lũ đang chảy xiết, mất tích.

  • Sự việc được xác định xảy ra tại xã Quang Chiểu (huyện biên giới Mường Lát cũ), nay là xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Lê Văn Hiếu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa 26/8, tại khu vực cầu suối Xim, thuộc bản Bùng, xã Quang Chiểu. Nam thanh niên nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết là anh Vi Văn T. (SN 1993, ngụ bản Bùng).

Người đàn ông bất ngờ trèo lan can cầu, lao xuống dòng nước lũ.
﻿Nguồn: MXH

"Theo phản ánh của người dân thì thời điểm trên anh T. có biểu hiện say rượu, sau đó đi ra khu vực cầu suối Xim cởi áo, nhảy xuống dòng dòng nước lũ. Nhận được tin báo, chúng tôi đã cùng với công an, người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến 17h30pvẫn chưa thấy tung tích anh T."- ông Hiếu thông tin.

Cũng theo chính quyền địa phương, anh T. là công dân trên địa bàn, đã kết hôn và có con nhưng đã ly hôn. Anh T. cũng là người hay uống rượu say.

Xã hội

Ngăn chặn thành công người phụ nữ nhảy cầu ở Thanh Hóa

Qua xác minh, người phụ nữ tên là Đ.T.H, do mâu thuẫn gia đình nên chị đã lên cầu Hoàng Long để nhảy cầu tự tử.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình tuần tra và tuyên truyền lưu động để nâng cao cảnh giác cho Nhân dân về công tác phòng, chống bão số 5, Công an phường Nguyệt Viên đã kịp thời ngăn chặn một người phụ nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử…

1111122.jpg
Công an phường Nguyệt Viên đưa chị H về nhà an toàn.
Xã hội

Kịp thời ngăn chặn nam thanh niên nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng

Công an phường Sơn Trà (Đà Nẵng) cùng với người dân đã ngăn chặn thành công nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước tự vẫn.

Ngày 6/8, thông tin từ Công an phường Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân kịp thời ngăn chặn nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Trước đó, vào khoảng 23h10 ngày 5/8, Công an phường Sơn Trà tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Xã hội

Công an TP Huế kịp thời ngăn người đàn ông nhảy cầu tự vẫn

Phát hiện người đàn ông có ý định nhảy cầu Thanh Hà tự tử, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn nhanh chóng tiếp cận và kịp thời kéo người đàn ông vào bên trong an toàn.

Ngày 5/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang làm báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an thành phố có hình thức khen thưởng Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc khi kịp thời cứu người có ý định nhảy cầu tự tử.

Trước đó, lúc 17h ngày 4/8, Tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc do Trung tá Nguyễn Thành Công làm Tổ trưởng cùng Thiếu tá Ngô Anh Tuấn và Trung úy Bùi Thanh Nhật Minh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch trên tuyến tỉnh lộ 18 đoạn qua xã Phú Vang (TP Huế).

