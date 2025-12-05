Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi nghe tiếng nổ ở gần khu chợ

Người phụ nữ buôn bán gần chợ ở Đà Nẵng, trong lúc thu gom rác để đốt thì bất ngờ đống rác phát nổ, khiến người dân trong chợ hoảng loạn.

Ngày 4/12, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng xác nhận có vụ nổ xảy ra gần chợ Điện Nam Trung, khối phố Quảng Lăng A (tỉnh Quảng Nam cũ), thông tin trên báo Người Lao Động.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/12, đang có rất đông người mua bán thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều người giật mình hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Khoảnh khắc vụ nổ gây chấn động khu chợ làm mọi người bỏ chạy tán loạn.

﻿Video: MXH / Nguyen Ki

Một tiểu thương bán bánh tại chợ cho biết, chiều 2/12, một phụ nữ buôn bán ven đường đã gom rác lại đốt gần chợ. Không lâu sau, tiếng nổ phát ra từ đám cháy, thu hút nhiều người đứng xem và quay clip đưa lên mạng xã hội.

Tại hiện trường vụ nổ xuất hiện một vết lõm nhỏ trên mặt đất, nhiều lá cây và vật dụng bị văng ra xung quanh.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cho hay, theo báo cáo ban đầu, tại khu vực xảy ra vụ nổ có mảnh vỡ nghi là từ bóng đèn tivi, không phát hiện mùi thuốc nổ. Vụ việc khiến một người bị đá văng trúng, xây xát nhẹ ở vùng mặt.