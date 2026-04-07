Người đàn ông ‘nướng’ hơn 2 tỷ đồng vào đánh bạc trực tuyến trong vài ngày

Công an xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều vụ đánh bạc trực tuyến, trong đó có trường hợp giao dịch hơn 2 tỷ đồng chỉ trong 18 ngày.

Nguyễn Hinh

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 7/4 cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 4 người liên quan đến các vụ đánh bạc trực tuyến xảy ra trên địa bàn xã Yên Thủy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Yên Thủy phát hiện, xử lý 3 vụ với 4 người có hành vi đánh bạc trực tuyến. Trong đó, đối tượng B.V.Đ (SN 1994) thường xuyên tham gia đánh bạc qua mạng.

Công an làm việc với đối tượng B.V.Đ.

Kết quả xác minh cho thấy, trong thời gian ngắn, người này nhiều lần sử dụng điện thoại truy cập các trang web đánh bạc, tạo tài khoản, liên kết ngân hàng để nạp, rút tiền và tham gia các trò như tài xỉu, xóc đĩa, poker.

Tổng số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc của B.V.Đ trong 18 ngày lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Tiếp đó, cơ quan công an phát hiện H.A.T (SN 2008) tham gia cá cược trực tuyến với tổng số tiền gần 30 triệu đồng thông qua tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Ngoài ra, hai người khác là Đ.T.T (SN 2003) và P.H.P (SN 2007) bị xác định tham gia đánh bạc trực tuyến theo nhóm, với tổng số tiền giao dịch hơn 16 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đánh giá các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, hành vi diễn ra liên tục, số tiền giao dịch lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự nếu không kịp thời phát hiện, xử lý.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

