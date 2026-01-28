Công an Phú Thọ cảnh báo nguy cơ xâm hại trẻ em

Nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Phú Thọ lên tiếng cảnh báo và giải pháp phòng ngừa.

Ngày 28/1, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian từ 1/7/2025 đến ngày 20/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (khu vực Lạc Thủy) đã tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em.

Các vụ việc, đối tượng liên quan các tội danh như: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, cố ý gây thương tích, mua bán người dưới 16 tuổi và một số hành vi vi phạm khác.

Đáng chú ý, các hành vi xâm hại trẻ em có xu hướng ngày càng tinh vi, diễn ra trong nhiều không gian khác nhau, từ gia đình, khu dân cư, nơi vắng người đến môi trường mạng.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, không gian mạng trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi trẻ em dễ bị dụ dỗ, lừa gạt, thao túng tâm lý thông qua các nền tảng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến.

Qua phân tích các vụ việc, Công an Phú Thọ xác định, phần lớn nạn nhân thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục thường xuyên của gia đình, sống trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ, bị tác động tiêu cực từ không gian mạng. Bản thân các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức giới tính và kỹ năng tự bảo vệ. Các đối tượng phạm tội, đa số là người quen, có điều kiện tiếp xúc gần gũi với trẻ, từ đó lợi dụng sự tin tưởng để dụ dỗ, ép buộc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại một số địa bàn chưa đạt hiệu quả cao. Việc quản lý, giáo dục, răn đe đối với các đối tượng có nguy cơ xâm hại còn hạn chế, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở trong công tác phòng ngừa chưa đồng bộ.

Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục giới tính, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ; thường xuyên quan tâm, lắng nghe, tạo sự tin tưởng để trẻ kịp thời chia sẻ khi gặp tình huống bất thường.

Cùng với đó, cần nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giám sát, bảo vệ trẻ em; phát huy vai trò của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong việc quản lý các đối tượng có nguy cơ xâm hại, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng đề nghị mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến xâm hại trẻ em.

Trẻ em là đối tượng yếu thế, cần được bảo vệ đặc biệt; việc phòng, chống xâm hại trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.